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Kib يطلق حملة توعوية للاستدامة البيئية

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملته البيئية بالتعاون مع مزرعة البحيرة، وهي واحدة من أبرز المزارع السياحية في الشرق الأوسط، تحت شعار «ازرع حياة مع KIB»، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
وبهــــذه المناسبـــة، قال عبدالعزيز الثواب، اختصاصي في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB: «إن هذا التعاون مع مزرعة البحيرة دليل على التزام KIB الثابت في تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار المجتمع، والمساهمة في النمو الاقتصادي، حيث يدرك البنك مدى أهمية دعم الأعمال المحلية في إطار استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، عبر تفعيل مبادرات الاستدامة تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، وذلك بما يتوافق مع شعاره الأساسي (بنك للحياة)».
وأكد الثواب: «إن هذه الاتفاقية تمنح عملاء KIB خصما بنسبة 20% على مختلف منتجات المزرعة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، والمعدات الزراعة، وغيرها. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخصومات الحصرية، عند الدفع باستخدام بطاقات KIB سواء في المزرعة أو «أونلاين» عبر موقعها الإلكتروني».
وعلاوة على تقديم تلك الخصومات، سيتضمن التعاون قيام KIB بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو البيئية التوعوية لمالك مزرعة البحيرة، عبدالرحمن إبراهيم العوضي، عبر مختلف منصات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيشارك خبراته ومعلوماته حول آلية اختيار النباتات الداخلية المناسبة، وزراعتها والعناية بها.

MENAFN03092023000130011022ID1107001703

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