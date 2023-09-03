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أسواق المال توقع مذكرة تفاهم مع تنظيم التأمين

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّعت هيئة أسواق المال، ممثلة برئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، مع وحدة تنظيم التأمين ممثلة برئيس الوحدة محمد العتيبي، على مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين الجهتين، وذلك صباح أمس في مقر الهيئة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقا من دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على نشاط الأوراق المالية، وعلى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت والتي تخضع لرقابة الهيئة في بعض عملياتها، وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال، بما فيها شركات التأمين، وإزاء ما قرره المشرع من دور الوحدة في مجالات التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في نشاط التأمين، وما كفله في الوقت ذاته من خصوصية واستقلال لدور الوحدة، وما قد ينتج عن ذلك من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة بين الهيئة والوحدة.
وقد تم الاتفاق بين الجهتين لتوقيع مذكرة تفاهم لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعيا من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولا لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيفا للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبأسرع وقت ممكن وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي الجهتين لتنسيق التعاون في نطاق شركات التأمين المرخص لها ومراقبي الحسابات المسجلين، كما تتضمن في إطارها مجال حوكمة الشركات، مجال أنشطة التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، مجال التفتيش والضبطية القضائية، مجال التقارير المالية لشركات التأمين المدرجة، مراقبي الحسابات المسجلين، إجراءات متابعة الجمعيات العامة، وعمليات الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام، بالإضافة إلى مجالات أخرى مشتركة بين الطرفين.
كما تدعم المذكرة تبادل البيانات والمعلومات والخبرات بين الطرفين بما يعزز ممارسة المهام الرقابية والتنظيمية لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال ووفق أفضل الممارسات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الوحدة ولائحته التنفيذية.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019، وبموجب القانون تقوم الوحدة بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين، بينما هيئة أسواق المال تقوم بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

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