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التجارية تواكب ريادة المستقبل بالذكاء الاصطناعي

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي، أنه في ظل تقدم العلم والعالم، تبقى «التجارية» ملتزمة باحتضان التطـــورات التكنولوجية ودمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها. ومن خلال القيام بذلك تضع الشركة التجارية العقارية معايير جديدة للكفاءة والشفافية ورضا العملاء.
ونظرا لكون الذكاء الاصطناعي برز بسرعة وقوة تحويلية في مختلف القطاعات، ولمواكبة هذه النهضة التكنولوجية الفائقة. ابتكرت التجارية شخصية ذكاء اصطناعي أطلق عليها اسم «دلال» التي سيتم دمجها في العمليات والخدمات التي تقدمها التجارية التزاما منها للبقاء في الصدارة من خلال التطوير ومجاراة عصر التكنولوجيا بوتيرتها المتسارعة.
وتم ابتكار «دلال» لتعزيز التعلم والتطوير في الشركة، والتي كانت مسؤولة عن تقديم قيمة الرقم واحد Value of One ونموذج الـ 5T's كوصفة للنجاح خلال ورشة العمل التي عقدتها التجارية في فندق سيمفوني ستايل 26 أغسطس 2023 لموظفي الشركة والشركات التابعة والزميلة، للإعلان عن دمجها الثوري للذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية الشاملة والاستفادة من التكنولوجيا بالطريقة الأكثر إنتاجية، مما يمثل تقدما كبيرا في نهج الصناعة في مختلف وظائف الأعمال مثل التعلم والتطوير، التسويق، تكنولوجيا المعلومات وإدارة عقاراتها وممتلكات الغير وغيرها.
وختم معرفي بأنه يحث الجميع على مواكبة التطورات والابتكارات التي تسهم في تطوير الأعمال على كل المستويات والأصعدة والاستفادة من إيجابيات هذه الثورة التكنولوجية إلى أقصى الحدود، وفي إطار الحوكمة الرشيدة وقواعد السلوك والأخلاقيات.

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