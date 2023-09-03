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أوتوماك للسيارات تسلم الزعيم لنقل الركاب حافلتين زونغ تونغ الصينية

9/3/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت «شركة أوتوماك للسيارات»، عن تسليمها مؤسسة الزعيم لنقل الركاب الخارجي والتي ساهمت في رحلات الحج والعمرة، حافلتين مخصصتيـــن للنقل من ماركة زونغ تونغ Zhongtong الصينية المعروفة.
وتوفر شركة زونغ تونغ القابضة المحدودة، التي يعود انطلاقها الى نحو 40 عاما، مجموعة واسعة من الحافلات التي تعمل بالطاقة المتجددة والموفرة للطاقة، والتي تشمل حافلات الطرق السريعة والحافلات العامة والحافلات السياحية والحافلات المدرسية وRV، بما في ذلك حافلات خفيفة بطول 5.5 أمتار وصولا إلى حافلة فاخرة بطول 18 مترا، و13 فئة و260 طرازا جميعها مطابقة للمعايير الخليجية.
ومن بين منتجات زونغ تونغ حافلات Sparkling المخصصة لنقل الركاب في الرحلات الطويلة والقصيرة المسافات، وحافلات 6820HG وهي منتج مطور مؤخرا يناسب حركة المرور في المدن، وهذه النماذج لديها قدرة تنافسية قوية وسمعة ممتازة في السوق. وتباع بشكل جيد في السوق المحلية الصينية وتم تصديرها إلى أكثر من 90 دولة ومنطقة.
والطراز الذي سلمته أوتوماك لمؤسسة الزعيم لنقل الركاب الخارجي يملك مجموعة من المواصفات العالية من حيث الكفاءة ومعايير السلامة وسبل الراحة. وهو مكون من 47 مقعدا مريحا، بترتيب يوفر مساحة واسعة للجلوس.
ويتميز هذا الطراز بمظهر عصري ومجهز بمقصورة أمتعة كبيرة، ويحتوي على عدة وسائل راحة متعددة وأساسية للرحلات الطويلة، مثل المقاعد المائلة، والمراحيض، والشاشات المدمجة للترفيه التي تجعل الرحلة أكثر متعة وسلاسة وتخفف من مشقة السفر.
وهذه الحافلة مزودة بنظام تعليق هوائي يوفر للركاب تجربة سفر مريحة وآمنة وهادئة، ومثل كل منتجات زونغ تونغ تتميز باستهلاك منخفض للوقود، وتمكنت شركة زونغ تونغ من تأسيس علاقة متينة مع الموردين الرواد للعلامات التجارية الرائدة مثل MAN وDAF وCummins وZF وVoithو WABCO.
وتقدم «شركة أوتوماك للسيارات» أسعارا مميزة ومنافسة للعملاء، إلى جانب برامج خدمة ما بعد البيع للباصات، من خلال برامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة جدا، فضلا عن توفير مركزين للخدمة، الأول في منطقة الشويخ الصناعية والثاني في المنطقة الصناعية بشرق الأحمدي، ومن بين المميزات التي تنفرد بها «شركة أوتوماك للسيارات» خدمة الكفالة التي تتـراوح مدتهـــا بين سنتين و 5 سنوات.

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