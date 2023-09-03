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بيتك يعلن فائزي حساب الرابح

9/3/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين 31 و32 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي شريفة أحمد الرفاعي، وذلك عن شهر يوليو 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: طلال حمد الناصر، عبير إبراهيم الجريوي، عبدالعزيز مطلق العازمي، سعد أحمد الميع، خميس معيش المطيري، عذبه أحمد السبيعي، إيمان محمد البناي، عايدة يوسف المريشد، محمد نزار الدين زهير الدين، سليمان عبدالله الحبيب، فهد مصلح العازمي، راندا رائف رضوان، عبدالظاهر محمد الشلقاني، محمد سمير إسماعيل، سلمان محمد سيف الديحاني، إبراهيم فكري الحبيبي، مرام دخيل الشمري، محمد فاضل علي، جاسر مدعج المطيري، وحاتم حريس السيد.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعـــدل 1500 دينـــار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عـــن 50 دينـــارا في نهايـــة كل شهر خـــلال الأشهـــر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العمـــلاء واحتياجاتهم وتحقيــق تطلعاتهـــم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

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