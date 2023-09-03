وربة يعلن فائزي سحب السنبلة الأسبوعي

وربة يعلن فائزي سحب السنبلة الأسبوعي
التاريخ
9/3/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربــــة بعمـــل السحوبــات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: جابر محمد ضاهر العنزي، فواز فيصل محمد الطراروة، هيا فيصل مبارك الخرينج، علي عبدالرحمن علي العمر، جعفر محمد جعفر الهاجري، محمد عباس كرم حسين، أحمد فهيد ناصر مبارك، لطيفة عبدالعزيز الفوزان، خليفة يوسف اللوغاني، وخديجة جزاع عجلان العنزي.
وبالنسبة لحســـاب السنبلة، فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلـــة الأسبوعيـــة والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».
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