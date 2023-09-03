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نفط الكويت تعين 4 قياديين جددا

9/3/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما إداريا بترقية مديرين واثنين من رؤساء الفرق، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.
وجاء في التعميم: تعيين رياض باسم قطينة مديرا لمجموعة تكامل الإنتاج، وتعيين عبدالعزيز هلال ساجر مديرا لمجموعة تطوير الحقول غرب الكويت.
وفي مديرية الاستكشاف والحفر، تم تعيين محمد سعيد السلامين رئيسا لفريق عمل مساندة عمليات الحفر، وتعيين عبدالعزيز سعود الرشود رئيسا لفريق عمل معايير وريادة الحفر.

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