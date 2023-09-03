نفط الكويت تعين 4 قياديين جددا
التاريخ
9/3/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما إداريا بترقية مديرين واثنين من رؤساء الفرق، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.
وجاء في التعميم: تعيين رياض باسم قطينة مديرا لمجموعة تكامل الإنتاج، وتعيين عبدالعزيز هلال ساجر مديرا لمجموعة تطوير الحقول غرب الكويت.
وفي مديرية الاستكشاف والحفر، تم تعيين محمد سعيد السلامين رئيسا لفريق عمل مساندة عمليات الحفر، وتعيين عبدالعزيز سعود الرشود رئيسا لفريق عمل معايير وريادة الحفر.
MENAFN03092023000130011022ID1107001697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.