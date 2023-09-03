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التجارة للجمعيات والأسواق المركزية زودونا بقائمة أسعاركم بداية كل شهر

9/3/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يلزم من خلاله جميع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المخصصة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بتزويد الوزارة بقائمة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للأصناف التي تحددها في بداية كل شهر.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 133/2023، فإن قائمة الأسعار يجب أن تشمل اسم المنتج والعلامة التجارية والوزن والمواصفات على أن يتم إرسال هذه القائمة إلى الوزارة من خلال البريد الإلكتروني.

وجاء في القرار انه سيعاقب كل من يخالف القرار بناء على المادة رقم 15 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

وفي هذا الصدد، كشف مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل الأنصاري عن أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين اتحاد الجمعيات التعاونية نهاية الأسبوع المنصرم بشأن تزويد الوزارة بالأسعار.

وأكد الأنصاري لـ «الأنباء»، أن اتحاد الجمعيات التعاونية أبدى ترحيبه بتوقيع بروتوكول التعاون وتفعيله الأسبوع الماضي، إذ سيمكن مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من مقارنة الأسعار بصورة مستمرة وضبط الأسواق بكفاء وفاعلية أكبر.

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