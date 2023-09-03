ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 133/2023، فإن قائمة الأسعار يجب أن تشمل اسم المنتج والعلامة التجارية والوزن والمواصفات على أن يتم إرسال هذه القائمة إلى الوزارة من خلال البريد الإلكتروني.

وجاء في القرار انه سيعاقب كل من يخالف القرار بناء على المادة رقم 15 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

وفي هذا الصدد، كشف مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل الأنصاري عن أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون بينها وبين اتحاد الجمعيات التعاونية نهاية الأسبوع المنصرم بشأن تزويد الوزارة بالأسعار.