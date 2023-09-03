حافظ :“النافذة” الجمركية مازالت لا تلبى احتياجات المستخلصين الجمركيين

أحمد: يجب مراجعة بنود المسئولية الجنائية الواقعة على المستخلصين

قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار التشغيل التجريبى لربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بمنظومة نافذة الخاصة بالصادر.

وحصلت“البورصة” على خطاب موجه للمهندس جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتى تقوم بإدارة منظومة نافذة يفيد بأن ذلك القرار يعمل به لحين تحديد موعد التشغيل الإلزامى وإخطار الشركة بهذا الموعد من مصلحة الجمارك.

كانت المصلحة قد بدأت تفعيل الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل إلزامى اعتبارا من أول يوليو الماضى للسلع الواردة من الخارج، وكان من المقرر تفعيلها على السلع المصدرة اعتبارا من أول سبتمبر الجارى.

وقال مدحت حبش، رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار مصلحة الجمارك يهدف بالأساس لرصد التعاملات التجارية بين المستخلصين الجمركيين، مضيفاً أن الشعبة ترحب بالميكنة والحوكمة التى تحافظ على إيرادات الدولة المصرية، والاطلاع اللحظى على بيانات الممولين ورصد حركة البضائع الصادرة والواردة، وتطابق قيمة الفواتير الأصلية الصادرة مع أكواد البضائع الواردة من الخارج مما يسهم فى القضاء على التهرب الضريبى.

وأوضح أن الشعبة تمتثل لكافة القرارات الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن عمليات التخليص الجمركى، وفى نفس الوقت هناك مناشدات ومطالب من جانب المستخلصين بتسريع عملية الإفراج عن الشهادات من جانب منظومة النافذة التى يتسبب تأخير الإجراءات بها الى تكبد المستخلصين غرامات وأرضيات بآلاف الدولارات يوميا فضلا عن الرسوم الإضافية التى تحملها النافذة على عاتق المستخلص من حين لآخر .

وقال المهندس ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إن“النافذة” الجمركية مازالت لا تلبى احتياجات المستخلصين الجمركيين من خلال تعطيل إجراءات الإفراجات الجمركية فضلا عن الرسوم الاضافية التى تقرها كل فترة على عاتق قطاع التخليص الجمركى خاصة أن هناك مبلغ 1400 جنيه مصاريف الشهادة فقط لاغير دون الدخول فى تفاصيل الإفراج الجمركى.

وفى سياق آخر، علمت“البورصة” من مصادر بشئون المستخلصين الجمركيين، عن إصدار نحو 20 ألف رخصة مزاولة أعمال تخليص جمركى حتى الآن وذلك منذ إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

وأوضح حافظ، أن عدد المستخلصين الجمركيين يصعب حصره فى ظل خروج ودخول مستخلصين جدد، كما أن هناك بعض المستخلصين الصغار لجأوا للانسحاب من مهنة التخليص الجمركى بعد استصدار قانون الجمارك الذى أقر بإيداع كل مكتب تخليص جمركى تأمين بقيمة 50 ألف جنيه للفرد و100 ألف جنيه للشركة.

وأضاف أن القانون الجديد أثر على المستخلصين الجمركيين بشكل كبير ومباشر من خلال المسئولية الجنائية التى تقع على عاتقهم من خلال الأخطاء غير المقصودة فى سواء فى الأوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة المنافية لشهادة البيانات المقدمة من المستخلص الجمركى.

وفى سياق متصل قال المهندس محمد أحمد رئيس شعبة الشحن الجوى بتجارية الإسكندرية، إن قانون الجمارك الجديد جاء لينظم عملية التخليص الجمركى وعدم تهريب بضائع تشكل خطرا على الأمن والمجتمع ويضبط المنظومة الجمركية

وأضاف أحمد أن عدد المستخلصين الجمركيين زاد بعد الاشتراطات الجديدة التى أقرها القانون الجديد بعد تخارج بعض المستخلصين غير الرسميين أو ما يسمى“بالكاحول” الذى كان يستهدف دخول البضائع بطريقة غير شرعية كالمواد الكيميائية القابلة للاشتعال ودخول بعض الشباب الذى سمح له القانون باستصدار الرخصة بنظام التقسيط

وطالب بمراجعة المواد المتعلقة بالمسئولية الجنائية الموجهة للمستخلصين بسبب التغييرات الطارئة على البيان الجمركى المقدم المنافى للوارد أو فى الأوزان ، خاصة أن الحوكمة الجديدة لا تسمح بالتلاعب فى الشحنات الواردة من بداية تنفيذ عملية الشحن حتى وصول البضائع والإفراج عنها.

وأشار إلى أن منظومة الشحنات البحرية يجب تصحيح وتلافى الأخطاء التى تقابل المستخلصين الجمركيين، وذلك قبل الحديث عن الانتقال لمنظومة الشحنات الجوية والتى تنتظر التطبيق الرسمى.