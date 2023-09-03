للصناعات الكيماوية تستثمر 100 مليون دولار فى >

قال مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة، إن الشركة الهندية تمتلك مجموعة من المصانع بدولة الكويت فى الصناعات الهندسية والكيماوية وتتطلع إلى التواجد فى السوق المصرى لتلبية احتياجاته وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق القريبة.

أشار إلى أن الشركة من المرتقب أن تتقدم رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار خلال فترة أقصاها نهاية العام الجارى.

أكد أن الحكومة توفر تسهيلات ضريبية للمصانع الراغبة فى إقامة مشروعاتها فى محافظات الصعيد أو تصنيع منتجات تستورد من الخارج.

ذكر أن الشركة خصصت أراضى لشركتين تعملان فى قطاع الصناعات الغذائية والهندسية باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.

قال إن حجم الاستثمارات فى منطقة البغدادى الصناعية تصل إلى مليارى جنيه حتى الآن فى أنشطة صناعية متنوعة أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء.

بلغ عدد المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية 76 مصنعاً، منها 20 مصنعاً تنتج حالياً، و23 مصنعاً قيد التشغيل و33 مصنعاً فى مراحل إنشائية مختلفة.

لفت إلى أن المنطقة سحبت 8 قطع أراضٍ من مستثمرين غير جادين، خلال الشهرين الماضيين، بمساحات تقدر بنحو 30 ألف متر، وتم تجهيز تلك المساحة لإعادة طرحها مرة أخرى على خريطة الاستثمار الصناعى.

وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 250 فداناً، وبلغت نسبة الإشغال فيها 50% منها 49 فداناً لصالح مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة.

كتب – أحمد غنيم:



