((شكورا)) للصناعات الكيماوية تستثمر 100 مليون دولار فى ((البغدادى الصناعية))
التاريخ
9/3/2023 11:01:22 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
طلبت شركة شكورا الهندية المتخصصة فى الصناعات الكيماوية، تخصيص 10 آلاف متر مربع لإقامة بمنطقة البغدادى الصناعية التابعة لمحافظة الأقصر.
قال مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة، إن الشركة الهندية تمتلك مجموعة من المصانع بدولة الكويت فى الصناعات الهندسية والكيماوية وتتطلع إلى التواجد فى السوق المصرى لتلبية احتياجاته وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق القريبة.
أضاف عبدالحليم لـ((البورصة))، أن الشركة تواصلت مع إدارة المنطقة لإرسال قائمة بالحوافز التى توفرها للمستثمرين وكذلك معرفة الموقع الجغرافى وتم إمدادها بجميع التفاصيل وبناء عليه طلبت تخصيص 10 آلاف متر مربع.
أشار إلى أن الشركة من المرتقب أن تتقدم رسميًا إلى الهيئة العامة للاستثمار خلال فترة أقصاها نهاية العام الجارى.
أكد أن الحكومة توفر تسهيلات ضريبية للمصانع الراغبة فى إقامة مشروعاتها فى محافظات الصعيد أو تصنيع منتجات تستورد من الخارج.
ذكر أن الشركة خصصت أراضى لشركتين تعملان فى قطاع الصناعات الغذائية والهندسية باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.
قال إن حجم الاستثمارات فى منطقة البغدادى الصناعية تصل إلى مليارى جنيه حتى الآن فى أنشطة صناعية متنوعة أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء.
بلغ عدد المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية 76 مصنعاً، منها 20 مصنعاً تنتج حالياً، و23 مصنعاً قيد التشغيل و33 مصنعاً فى مراحل إنشائية مختلفة.
لفت إلى أن المنطقة سحبت 8 قطع أراضٍ من مستثمرين غير جادين، خلال الشهرين الماضيين، بمساحات تقدر بنحو 30 ألف متر، وتم تجهيز تلك المساحة لإعادة طرحها مرة أخرى على خريطة الاستثمار الصناعى.
وتقع منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 250 فداناً، وبلغت نسبة الإشغال فيها 50% منها 49 فداناً لصالح مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة.
كتب – أحمد غنيم:
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