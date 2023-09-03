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مصانع تويوتا في اليابان تتوقف عن الإنتاج

9/3/2023 9:15:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت شركة تويوتا،
إنها تعرضت لخلل تقني أجبرها على تعليق عمليات الإنتاج في كل مصانعها الـ14 في اليابان.

ولم تقدم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مزيدا من التفاصيل حول هذا العطل الذي بدأ صباح الثلاثاء، لكنها أوضحت أنه ليس ناجما على ما يبدو عن هجوم إلكتروني.

وأضافت الشركة، أن الخلل تسبب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدى إلى تعليق العمل في عشرات المصانع أو 25 خط إنتاج.

وقررت الشركة في وقت لاحق وقف نشاطات مناوبة بعد الظهر في المصنعين الآخرين اللذين كانا قيد التشغيل وتعليق العمليات في كل مصانع تويوتا المحلية، أو 28 خط إنتاج.

وقالت الشركة في بيان أرسل لوكالة فرانس برس، "لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني" مضيفة، "سنواصل التحقيق في سبب (الخلل التقني) واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت أن الحادث أثّر في مصانع تويوتا في اليابان فقط.

ولم يتّضح على الفور متى ستُستأنف عمليات الإنتاج.

وإثر ذلك، انخفض سعر سهم تويوتا لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددا.

العام الماضي، اضطرت تويوتا إلى تعليق العمل في كل مصانعها المحلية بعدما تعرضت إحدى الشركات التابعة لها لهجوم إلكتروني.

وتعد الشركة واحدة من كبرى الشركات في اليابان، ولنشاطاتها الإنتاجية تأثير كبير في اقتصاد البلاد.

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