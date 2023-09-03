مصانع تويوتا في اليابان تتوقف عن الإنتاج

مصانع تويوتا في اليابان تتوقف عن الإنتاج
التاريخ
9/3/2023 9:15:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت شركة تويوتا،
إنها تعرضت لخلل تقني أجبرها على تعليق عمليات الإنتاج في كل مصانعها الـ14 في اليابان.
ولم تقدم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مزيدا من التفاصيل حول هذا العطل الذي بدأ صباح الثلاثاء، لكنها أوضحت أنه ليس ناجما على ما يبدو عن هجوم إلكتروني.
وأضافت الشركة، أن الخلل تسبب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدى إلى تعليق العمل في عشرات المصانع أو 25 خط إنتاج.
وقررت الشركة في وقت لاحق وقف نشاطات مناوبة بعد الظهر في المصنعين الآخرين اللذين كانا قيد التشغيل وتعليق العمليات في كل مصانع تويوتا المحلية، أو 28 خط إنتاج.
وقالت الشركة في بيان أرسل لوكالة فرانس برس، "لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني" مضيفة، "سنواصل التحقيق في سبب (الخلل التقني) واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن".
وأوضحت أن الحادث أثّر في مصانع تويوتا في اليابان فقط.
ولم يتّضح على الفور متى ستُستأنف عمليات الإنتاج.
وإثر ذلك، انخفض سعر سهم تويوتا لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددا.
العام الماضي، اضطرت تويوتا إلى تعليق العمل في كل مصانعها المحلية بعدما تعرضت إحدى الشركات التابعة لها لهجوم إلكتروني.
وتعد الشركة واحدة من كبرى الشركات في اليابان، ولنشاطاتها الإنتاجية تأثير كبير في اقتصاد البلاد.
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