3 أطعمة أثناء النهار تمنع النوم ليلاً

يجد الكثير منا صعوبات ومشاكل واضطرابات في النوم، فإذا كنت تواجه صعوبة في النوم خلال فترة الليل، فيجب عليك أن تفكر في ما تأكله أثناء النهار.

وفي هذا الصدد كشفت شيريل ليثجوي، من Benenden Health، وهي مستشارة تمريض حاصلة على درجة الماجستير وحائزة على جوائز وتتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن: "لتحسين أنماط النوم، من المهم مراجعة ماذا ومتى نأكل.



وإذا جربت كل علاجات النوم وشعرت بالتعب... فقد يكون السبب هو أنك تتناول الأطعمة الخاطئة".

الشوكولاتة

واحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الشوكولاتة، وحتى الشوكولاتة الداكنة، التي تعد خيارا صحيا إلى حد ما.

ويوجد الكثير من السكر في الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي انقطاع النوم.

كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو، وفي كثير من الأحيان، الكافيين، وهو منبه معروف.





الجبن



ومن الأطعمة الأخرى التي تستحق التقليل منها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الجبن، حيث يحتوي الجبن القوي أو القديم على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين، ما يساعد على خلق اليقظة.

رقائق البطاطس

ومن العوامل المساهمة المحتملة في قلة النوم رقائق البطاطس التي عادة ما تكون غنية بالملح، ما يؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء.

وأولئك الذين يتوقون إلى الأطعمة الحلوة، مثل الشوكولاتة بالحليب، قد يكون من الأفضل لهم تناول الكرز بدلا من ذلك.

الكرز يعزز النوم





ويحتوي الكرز على نسبة عالية من الميلاتونين، ما يساعد على تعزيز النوم.

اللوز

يساعد على النوم

كما أن اللوز أيضا يعد خيارا جيدا كونه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، ما يجعله يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم حتى لا تجعلك مستيقظا.

وأشارت ليثجوي إلى أن "الروتين المنتظم يسمح للجسم بالتعرف على إشارات "وقت النوم" التي يمكن أن تساعد في تعزيز ليلة مريحة.

وتشمل النصائح الإضافية عدم تناول الطعام في وقت متأخر جدا من المساء، ومراقبة أحجام الوجبات، والابتعاد عن السكر والكافيين قبل النوم.

وبالنسبة لأي شخص يعاني من مشاكل في النوم لفترة من الوقت، يجب عليه طلب الدعم من الطبيب.

ويمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المساهمة في الأرق، والتي قد لا تتعلق بالأطعمة التي تتناولها.

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