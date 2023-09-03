عقاريون: عرض الشقق أكبر من الطلب

ولفتوا إلى أن أسعار الشقق لم يطرأ عليها اي ارتفاعات بسبب عدة عوامل اهمها تراجع مستويات الطلب خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وفقا ليومية الرأي .

وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.81 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.16 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة.

فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول للعام الحالي، نحو 703 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 664 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 84.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان السوق المحلي يشهد عرض على الشقق اكبر من حجم الطلب مدفوعا بعدة عوامل اهمها ارتفاع اسعار الفوائد على القروض والتي انعكست سلبا على القطاع.

واشار الداوود الى ان اسعار الفوائد على القروض انعكست على الطلب المحلي على الشقق منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية وبين الداوود ان نسبة كبيرة من المستثمرين باتوا يقومون بتخفيض هوامش ارباحهم على الشقق حتى يستنى لهم تسييل الشقق والوفاء بالتزاماتهم.

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني مع ماذهب اليه الداوود حول ان السوق المحلي يشهد عرض اكبر من حجم الطلب على الشقق السكنية بسبب عدة عوامل اهمها ارتفاع الفوائد على القروض السكنية من جهة وحالة الركود التي تشهدها الاسواق من جهة اخرى.

واشار الكيلاني الى ان اسعار الشقق لم يطرأ عليها اية ارتفاعات بسبب ضعف الطلب موضحا ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعات على اسعارها منذ نحو عامين تقريبا.