عقاريون: عرض الشقق أكبر من الطلب

عقاريون: عرض الشقق أكبر من الطلب
التاريخ
9/3/2023 7:17:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يشهد السوق المحلي عرضا على الشقق اكبر من الطلب مدفوعا بارتفاع اسعار الفوائد على القروض وفق ما اكد عاملون في القطاع العقاري
ولفتوا إلى أن أسعار الشقق لم يطرأ عليها اي ارتفاعات بسبب عدة عوامل اهمها تراجع مستويات الطلب خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وفقا ليومية الرأي .
وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.81 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.16 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة.
فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول للعام الحالي، نحو 703 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 664 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 84.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان السوق المحلي يشهد عرض على الشقق اكبر من حجم الطلب مدفوعا بعدة عوامل اهمها ارتفاع اسعار الفوائد على القروض والتي انعكست سلبا على القطاع.
واشار الداوود الى ان اسعار الفوائد على القروض انعكست على الطلب المحلي على الشقق منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية وبين الداوود ان نسبة كبيرة من المستثمرين باتوا يقومون بتخفيض هوامش ارباحهم على الشقق حتى يستنى لهم تسييل الشقق والوفاء بالتزاماتهم.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني مع ماذهب اليه الداوود حول ان السوق المحلي يشهد عرض اكبر من حجم الطلب على الشقق السكنية بسبب عدة عوامل اهمها ارتفاع الفوائد على القروض السكنية من جهة وحالة الركود التي تشهدها الاسواق من جهة اخرى.
واشار الكيلاني الى ان اسعار الشقق لم يطرأ عليها اية ارتفاعات بسبب ضعف الطلب موضحا ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعات على اسعارها منذ نحو عامين تقريبا.
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