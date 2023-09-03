إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. قصة الحوار المفبرك

إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. قصة الحوار المفبرك
التاريخ
9/3/2023 7:17:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفت الفنانة المصرية إنعام سالوسة الأخبار المتداولة حول حوار أجرته معها الإعلامية منى الشاذلي وأحرجتها بسؤال حول ديانتها.
ونشرت إنعام سالوسة توضيحا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قالت: "لقد قرأت أن هناك حوارًا جرى بيني وبين الإعلامية الرائعة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح.. لم ألتقِ بها ولم يتم عقد أي حوار.. مجرد أخبار ملفقة ولا يوجد أي صحة لها. شكرًا لكم".
من جانبها، أعادت منى الشاذلي نشر التصريح على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "أشكر جزيلًا الفنانة العظيمة والشخصية الرائعة الأستاذة إنعام سالوسة على توضيحها ونفيها للقصة الملفقة التي تم تداولها دون التأكد من صحتها".
وأضافت: "القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسيء لي مهنيا وفكريا فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق. كل الشكر والتقدير لها.. وأيضا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".
في السياق، قدمت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت اعتذارها للإعلامية منى الشاذلي، بعدما نشرت نص حوار مفبرك على أنه دار بين الشاذلي والفنانة إنعام سالوسة حول ديانتها.
كتبت فاطمة نعوت عبر حسابها بمنصة "إكس": "اعتذار واجب، اتصلت بي الآن الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها لم تستضف الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة مطلقًا، ولم تلتق حتى بها إلى اليوم، وأكدت كذلك أنها مستحيل أن يصدر منها سؤال غير حضاري من قبيل: (أنت مسلم والا مسيحي؟) وبهذا يكون الكلام الدائر على صفحات سوشيال ميديا والبوستات التي يتم تشييرها بجنون والتي تنال من مهنية الإعلامية منى الشاذلي محض افتراءات رخيصة افتعلها شخص لا ضمير له، وساهم في انتشارها غافلون عن الحقيقة، كنتُ أنا للأسف أحدهم".
يذكر أن إنعام سالوسة شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "الصفارة" ومسلسل "رمضان كريم 2" وعرضا بموسم دراما رمضان الماضي. بينما كانت آخر مشاركاتها السينمائية فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة.
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