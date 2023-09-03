إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. قصة الحوار المفبرك

ونشرت إنعام سالوسة توضيحا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قالت: "لقد قرأت أن هناك حوارًا جرى بيني وبين الإعلامية الرائعة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح.. لم ألتقِ بها ولم يتم عقد أي حوار.. مجرد أخبار ملفقة ولا يوجد أي صحة لها. شكرًا لكم".

من جانبها، أعادت منى الشاذلي نشر التصريح على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "أشكر جزيلًا الفنانة العظيمة والشخصية الرائعة الأستاذة إنعام سالوسة على توضيحها ونفيها للقصة الملفقة التي تم تداولها دون التأكد من صحتها".

وأضافت: "القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسيء لي مهنيا وفكريا فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق. كل الشكر والتقدير لها.. وأيضا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".

في السياق، قدمت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت اعتذارها للإعلامية منى الشاذلي، بعدما نشرت نص حوار مفبرك على أنه دار بين الشاذلي والفنانة إنعام سالوسة حول ديانتها.

كتبت فاطمة نعوت عبر حسابها بمنصة "إكس": "اعتذار واجب، اتصلت بي الآن الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها لم تستضف الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة مطلقًا، ولم تلتق حتى بها إلى اليوم، وأكدت كذلك أنها مستحيل أن يصدر منها سؤال غير حضاري من قبيل: (أنت مسلم والا مسيحي؟) وبهذا يكون الكلام الدائر على صفحات سوشيال ميديا والبوستات التي يتم تشييرها بجنون والتي تنال من مهنية الإعلامية منى الشاذلي محض افتراءات رخيصة افتعلها شخص لا ضمير له، وساهم في انتشارها غافلون عن الحقيقة، كنتُ أنا للأسف أحدهم".

يذكر أن إنعام سالوسة شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "الصفارة" ومسلسل "رمضان كريم 2" وعرضا بموسم دراما رمضان الماضي. بينما كانت آخر مشاركاتها السينمائية فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة.