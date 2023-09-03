أوكرانيا.. إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف وتعيين رستم أوميروف

أوكرانيا.. إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف وتعيين رستم أوميروف
التاريخ
9/3/2023 7:17:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف واختار رستم أوميروف لشغل المنصب.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع.
جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "أمضى اوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. اعتقد ان الوزارة تحتاج الى نهج جديد واشكال اخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".
ورشح زيلينسكي رستم اوميروف، وهو من تتار القرم وكان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، لخلافة ريزنيكوف.
أضاف زيلينسكي "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع، متوقعا "أن يدعم البرلمان هذا المرشح".
وأصبح ريزنيكوف، وهو محام يبلغ 57 عاما ويتمتع بخبرة عسكرية قليلة، أحد الوجوه المعروفة في الجهد الحربي الذي تبذله كييف.
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