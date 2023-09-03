أوكرانيا.. إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف وتعيين رستم أوميروف



أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف واختار رستم أوميروف لشغل المنصب.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع.

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "أمضى اوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. اعتقد ان الوزارة تحتاج الى نهج جديد واشكال اخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

ورشح زيلينسكي رستم اوميروف، وهو من تتار القرم وكان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، لخلافة ريزنيكوف.

أضاف زيلينسكي "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع، متوقعا "أن يدعم البرلمان هذا المرشح".

وأصبح ريزنيكوف، وهو محام يبلغ 57 عاما ويتمتع بخبرة عسكرية قليلة، أحد الوجوه المعروفة في الجهد الحربي الذي تبذله كييف.







