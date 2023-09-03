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«موديز»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

9/3/2023 7:17:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وكالة <<موديز>> للتصنيف الائتماني أن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية، كما تنطوي هذه الخطوة المهمة على 5 مزايا إيجابية، تتمثل في تعزيز الاقتصاد، زيادة معدلات التجارة، دعم التعاون متعدد الأطراف، تنويع العلاقات الاقتصادية، تعزيز القدرة على التأثير.

وانضمت الإمارات رسمياً إلى مجموعة <<بريكس>> أخيراً، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي: البرازيل، وروسيا الاتحادية، والهند، والصين،وجنوب أفريقيا.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ.

وذكرت الوكالة أن الإمارات تمثل إضافة قوية ومهمة لمجموعة <<بريكس>>، من خلال تقديم قيمة متعددة الأوجه، لا سيما في مجال التمويل والاقتصاد، فبالإضافة إلى تمتعها بموارد اقتصادية قوية، تتبنى الإمارات نهجاً رائداً في التنمية المستدامة والاستثمار الذكي، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قيماً لمجموعة <<بريكس>>.

وأكدت الوكالة أن دبي تعتبر بالفعل مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، وبفضل تطورها المستمر وبنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن تكون الوجهة الأولى للأعمال والاستثمار من وإلى دول مجموعة <<بريكس>>.

خطوة استراتيجية

وقال إبراهيم الكليوي مدير أول - رئيس قسم المخاطر والخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في <>، في تصريحات لـ <<البيان>>، إن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه نحو التعددية والتعاون المتعدد الأطراف، وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستوى الدولي، وتنطوي هذه الخطوة على مزايا إيجابية، تشمل:

تعزيز الاقتصاد، حيث إن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> سيعزز من دورها كمركز اقتصادي رئيس في المنطقة، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وسيمكّن ذلك الإمارات من تطوير فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المجموعة.

ويشمل أيضاً، تعزيز التجارة، حيث تنضم الإمارات إلى مجموعة تشكل نحو 40 % من سكان العالم، وأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سيسهم هذا الانضمام في توسيع قاعدة العلاقات التجارية للإمارات، وتعزيز تبادل البضائع والخدمات مع الدول الأعضاء وأسواق جديدة.

دعم

وأكد الكليوي أن الخطوة ستسهم في دعم التعاون المتعدد الأطراف، إذ أن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>>، يعكس التزامها بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وهذا سيعزز من مكانة الإمارات كشريك موثوق به في التعاملات الدولية.

ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> في تنويع العلاقات الاقتصادية، عبر تنويع قاعدة الشركاء الاقتصاديين، وتوسيع نطاق العلاقات مع دول متعددة، وسيسهم هذا في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، من خلال اتفاقيات تجارية مع أعضاء المجموعة وغيرها من الدول.

وقال الكليوي إن هذه الخطوة، ستمكن الإمارات من تعزيز القدرة على التأثير، حيث إن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> سيمنحها منصة أقوى للتأثير في قرارات الشؤون الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، سيكون للإمارات دور مهم في صياغة توجهات المجموعة، والمساهمة في تحقيق أهدافها.

واستبعد الكليوي أي تأثير سلبي لانضمام الإمارات لمجموعة <<بريكس>> في العلاقة بالشركاء التقليديين، بل من الممكن أن تستفيد الإمارات من موقعها الاقتصادي والجغرافي الاستراتيجي للوساطة بين الدول الأعضاء في المجموعتين، كما يمكن أن تسهم هذه العلاقات المتعددة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مجالات أخرى.

وفي النهاية، إن انضمام الإمارات لمجموعة <<بريكس>> يُعَدُّ خطوة استراتيجية تعزز من فرص التعاون الدولي، وتعزز من تنويع اقتصاد الإمارات، وتعمق علاقاتها مع شركائها الجدد والتقليديين، على حد سواء.

إضافة مهمة

وقال الكليوي إن الإمارات تمثل إضافة قوية ومهمة لمجموعة <<بريكس>>، من خلال تقديم قيمة متعددة الأوجه، لا سيما في مجال التمويل والاقتصاد، فبالإضافة إلى تمتعها بموارد اقتصادية قوية، تتبنى الإمارات نهجاً رائداً في التنمية المستدامة والاستثمار الذكي، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قيماً لمجموعة <<بريكس>>.

وتابع الكليوي: على صعيد التمويل، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أخيراً، على استعداد الإمارات لتقديم دعم مالي لمجموعة <<بريكس>>، وهذا يمكن أن يكون عاملاً مهماً في تعزيز القدرة التمويلية للمجموعة، وتمويل مشاريع تنموية مستدامة تعود بالفائدة على جميع الأعضاء، هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة، وتقديم الدعم للدول النامية، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات خبرة غنية في مجالات متعددة مثل الاستثمار، وإدارة الأصول، وتنمية البنية التحتية، والتكنولوجيا، يمكن للإمارات أن تقدم هذه الخبرات والمعرفة لمجموعة بريكس من خلال تبادل المعرفة، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز من تنمية البنية التحتية وتحفيز الاقتصادات.

وتابع: من ناحية أخرى، يتجلى دور الإمارات كمحفز للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، حيث إن تعزيز التعاون بين الإمارات ومجموعة <<بريكس>> يمكن أن يؤدي إلى تبادل الأفكار والتجارب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يعزز من تطوير قطاعات جديدة، ويدعم التنمية المستدامة.

وأضاف: بالاعتماد على هذه القيم والموارد، يمكن للإمارات أن تلعب دوراً مهماً في تقديم تمويل وخبرة استراتيجية لمجموعة <<بريكس>>، وهذا سيسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، وتعزيز دورها كلاعب مؤثر في الساحة الدولية.

وجهة أولى

وأفاد الكليوي بأن دبي تعتبر مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، وبفضل تطورها المستمر، وبنيتها التحتية المتقدمة، ستكون الوجهة الأولى للأعمال والاستثمار من وإلى دول مجموعة <<بريكس>>، إذ يمكن لدبي أن تكون الرابط الاقتصادي الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، ما يعزز من تدفق الأموال والاستثمارات عبر حدود المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>>، يعزز من شأن دبي كمركز للتجارة العالمية والاستثمار، حيث يتوقع أن يزيد من حجم الأعمال المالية والتجارية التي تتم عبر أراضيها، وبناءً على توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في المستقبل، يمكن لدبي أن تلعب دوراً أكبر كمركز مالي متعدد الجوانب، يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز تنوعه.

وأشار الكليوي إلى أن الإمارات تسعى دائماً لتحقيق التنوع الاقتصادي، وهذه الخطوة قد تعزز من هذا الهدف، من خلال تعزيز القدرة على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، كما تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والمال والسياحة، بالتالي، فالخطوة متناسقة مع الأهداف والطموحات الاقتصادية للدولة، وكذلك مع دور دبي في إنجازها.

وقال: باختصار :سيكون لانضمام الإمارات إلى مجموعة <<بريكس>> تأثير إيجابي في أداء دبي كمركز مالي رئيس في المستقبل، حيث سيتيح لها تعزيز دورها كمركز تجاري واستثماري دولي، وتقديم خدمات مالية متنوعة وجذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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