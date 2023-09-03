«موديز»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ.

خطوة استراتيجية

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه نحو التعددية والتعاون المتعدد الأطراف، وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستوى الدولي، وتنطوي هذه الخطوة على مزايا إيجابية، تشمل:

ويشمل أيضاً، تعزيز التجارة، حيث تنضم الإمارات إلى مجموعة تشكل نحو 40 % من سكان العالم، وأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سيسهم هذا الانضمام في توسيع قاعدة العلاقات التجارية للإمارات، وتعزيز تبادل البضائع والخدمات مع الدول الأعضاء وأسواق جديدة.

دعم

إضافة مهمة

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات خبرة غنية في مجالات متعددة مثل الاستثمار، وإدارة الأصول، وتنمية البنية التحتية، والتكنولوجيا، يمكن للإمارات أن تقدم هذه الخبرات والمعرفة لمجموعة بريكس من خلال تبادل المعرفة، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز من تنمية البنية التحتية وتحفيز الاقتصادات.

وجهة أولى

وأشار الكليوي إلى أن الإمارات تسعى دائماً لتحقيق التنوع الاقتصادي، وهذه الخطوة قد تعزز من هذا الهدف، من خلال تعزيز القدرة على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، كما تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والمال والسياحة، بالتالي، فالخطوة متناسقة مع الأهداف والطموحات الاقتصادية للدولة، وكذلك مع دور دبي في إنجازها.