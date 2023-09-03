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22 % نمو أرباح 13 شركة تأمين مدرجة بدبي في 6 أشهر

9/3/2023 7:17:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت 13 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بلغت 671.5 مليون درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 550.9 مليوناً خلال الفترة ذاتها من 2022 بزيادة 21.9 % بحسب رصد أجرته <<البيان>>.

أعلى قيمة

وحققت <<أورينت للتأمين="">> أعلى قيمة من حيث الأرباح بارتفاع 19 %، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، لتصل إلى 377 مليون درهم، نتيجة ارتفاع صافي نتائج الاستثمارات بـ 44 %، وارتفاع الدخل التشغيلي الآخر إلى 9.8 ملايين درهم، مقارنة بـ465 ألف درهم بنهاية النصف الأول من 2022.

وارتفعت أرباح <<أورينت تكافل="">> بـ 121 % إلى 20.6 مليون درهم، مقارنة بأرباح 9.3 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من 2022.

وزادت أرباح <<دبي للتأمين="">> بـ 80 % إلى 81.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتحولت <<الصقر للتأمين="">> إلى الربحية بـ 6.7 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل خسائر 45 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2022.

كما تحولت <<أمان>> للربحية بـ 4 ملايين درهم بنهاية النصف الأول، مقارنة بتسجيل خسائر 5.1 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2022، نتيجة تحقيق استرداد مقابل القرض الحسن لحاملي الوثائق بقيمة 16.41 مليون درهم، مقارنة بتسجيل مخصص بقيمة 13.82 مليون درهم، وتراجع تكاليف استحواذ الوثائق بـ 40 %، وتراجع مصروفات عمومية وإدارية بـ37 %.

في المقابل، تراجعت أرباح 5 شركات وفي مقدمتها <<الوطنية للتأمينات="" العامة="">> بـ24 %، تليها <<اللاينس للتأمين="">> 19 %، وكل من <<دبي الوطنية="" للتأمين="" وإعادة="" التأمين="">> و<<سكون للتأمين="">> بـ 16 و11 % على التوالي، بالإضافة إلى الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بتراجع 26.14 %، حيث سجلت الشركة صافي أرباح في النصف الأول من 2023 بقيمة 12.26 مليون درهم، مقارنة بـ 16.6 مليون درهم في النصف الأول من 2022.

وخفضت <<تكافل الإمارات="">> خسائر النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 794 ألف درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 7.74 ملايين درهم في النصف الأول من 2022.

وسجلت <<وطنية إنترناشيونال="">> خسارة بنحو 3.8 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع خسارة بنحو 4.3 ملايين درهم في النصف الأول من 2022. وارتفعت إيرادات التأمين في النصف الأول من 2023 إلى 457.3 مليون درهم، مقارنة مع 324.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

توقعات إيجابية

وتوقع محللون ماليون لـ <<البيان>> أن يواصل القطاع تسجيل معدلات نمو إيجابية للسنة المالية الجارية ككل، لاسيما أن تحسن أسعار التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، انعكس على الأرباح الفنية لشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية، خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال المحلل المالي حسام الحسيني إن غياب المضاربات يدعم احتمالية المحافظة على الأداء الإيجابي الأخير لسوق دبي، لاسيما قطاع التأمين، بمعنى أن طريقة ارتفاع السوق والأسهم المذكورة جاء بطريقة صحية وبعيداً عن المضاربات، وبالتالي لا أعتقد بوجود عوامل محلية خاصة بالسوق أو الشركات قد تؤدي إلى أية تراجعات أو عمليات تسييل قوية.

وأكد أن السوق ما زال مؤهلاً فوق العادة للحفاظ على مكاسبه السابقة، والسبب الرئيسي بذلك هو الأداء الإيجابي والقوي والتاريخي للأسهم القيادية، ولا سيما بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية، والذي يأتي أداؤهما مدعوماً بأساسيات قوية للأعمال وهوامش الربحية.

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