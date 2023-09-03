22 % نمو أرباح 13 شركة تأمين مدرجة بدبي في 6 أشهر

أعلى قيمة

توقعات إيجابية

وقال المحلل المالي حسام الحسيني إن غياب المضاربات يدعم احتمالية المحافظة على الأداء الإيجابي الأخير لسوق دبي، لاسيما قطاع التأمين، بمعنى أن طريقة ارتفاع السوق والأسهم المذكورة جاء بطريقة صحية وبعيداً عن المضاربات، وبالتالي لا أعتقد بوجود عوامل محلية خاصة بالسوق أو الشركات قد تؤدي إلى أية تراجعات أو عمليات تسييل قوية.

وأكد أن السوق ما زال مؤهلاً فوق العادة للحفاظ على مكاسبه السابقة، والسبب الرئيسي بذلك هو الأداء الإيجابي والقوي والتاريخي للأسهم القيادية، ولا سيما بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية، والذي يأتي أداؤهما مدعوماً بأساسيات قوية للأعمال وهوامش الربحية.