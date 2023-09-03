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شركات التطوير العقاري تسرّع إطلاق مشاريع جديدة في دبي

9/3/2023 7:17:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بادرت شركات تطوير عقاري في دبي بتسريع وتيرة إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري لمواكبة الطلب القوي على مختلف فئات الوحدات العقارية، حيث سجلت العديد من المشاريع العقارية التي طرحت أخيراً بيع كامل الوحدات خلال فترة زمنية قياسية.

وفي تصريحات لـ <<البيان>> أكد مسؤولو شركات تطوير عقاري في دبي أن وتيرة إطلاق مشاريع عقارية جديدة ونوعية تشهد تسارعاً متواصلاً لتلبية الإقبال الاستثنائي على دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للعيش والاستثمار والعمل، متوقعين استمرار الزخم الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة على المدى الطويل.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري إن الشركة بدأت خلال النصف الثاني من 2023 بإطلاق العديد من المباني الأخرى في المرحلة الرابعة من مشروع ريفيرا، وذلك في إطار التطوير المستمر هذا المجمع السكني الذي يضم 16.000 وحدة سكنية في مدينة محمد بن راشد، كما ستطلق مشروعها متعدد الاستخدامات الذي قد تتجاوز كلفته 20 مليار درهم في دبي الجنوب، حيث سيضم العديد من الفلل والمنازل الفخمة والمساكن الفاخرة، فضلاً عن المساحات التجارية والترفيهية الواسعة.

ثاني أطول برج

ولفت إلى أن الشركة ستطلق قريباً ثاني أطول برج في الإمارات، والذي سيشمل وحدات سكنية، وفندقاً فخماً من فئة سبعة نجوم ومركزاً للتسوق، وفي قطاع الضيافة، تعتزم شركة عزيزي للتطوير العقاري أيضاً تطوير 50 فندقاً فاخراً ومنتجعاً، وسنضيف 20.000 غرفة جديدة إلى القطاع الفندقي في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

فرص استثمارية

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: <<لا يسعنا="" الإفصاح="" عن="" مشاريع="" وخطط="" ديار="" المستقبلية،="" لكن="" نخطط="" لاعتماد="" استراتيجية="" تطوير="" متعددة="" المراحل="" قائمة="" على="" ثلاث="" ركائز="" رئيسية،="" وهي="" توافر="" المشاريع="" وربحيتها="" وتنوعها.="" ونؤكد="" على="" التزامنا="" بتوفير="" مزيد="" من="" فرص="" الاستثمار="" العقاري="" إلى="" قاعدة="" واسعة="" من="" الملاك="" الجدد="" والمستثمرين="" من="" خلال="" طرح="" المزيد="" من="" المشاريع="" المميزة="" والتوسع="" جغرافياً="" ضمن="" دولة="" الإمارات.="" كما="" سنستمر="" بالعمل="" بمستوى="" الجودة="" ذاته="" مع="" الالتزام="" بمواعيد="" التسليم="" التي="" تشتهر="" بها="" ديار="">>.

دبي الجنوب

ولفت نبيل الكندي إلى أن سوق دبي العقاري يشهد حالياً مستوى هائلاً من الطلب من قبل المشترين والمستثمرين، وقال: <<نتبع في="" دبي="" الجنوب="" للعقارات="" استراتيجية="" مدروسة="" عندما="" يتعلق="" الأمر="" بإطلاق="" المشاريع،="" حيث="" نركز="" على="" مشاريعنا="" الحالية="" قبل="" الشروع="" في="" إطلاق="" مشاريع="" أخرى.="" ويشهد="" النصف="" الثاني="" من="" العام="" الجاري="" إطلاق="" المرحلة="" الثالثة="" من="" مشروع="" خليج="" الجنوب="" الذي="" يضم="" أكثر="" من="" 200="" وحدة="" متنوعة="" من="" ثلاث="" وأربع="" غرف="" لوحدات="" التاون="" هاوس،="" وعدد="" من="" الفلل="" شبه="" المستقلة="" التي="" توفر="" مزيجاً="" متنوعاً="" من="" أربع="" وخمس="" غرف،="" بالإضافة="" إلى="" الفلل="" الفاخرة="" المستقلة="" المكونة="" من="" خمس="" وست="" وسبع="" غرف="" على="" الواجهة="" المائية،="" بعد="" بيع="" المرحلتين="" الأولى="" والثانية="" بالكامل="">>. وتابع قائلاً: <<سنعلن عن="" المزيد="" من="" المشاريع="" الإضافية="" في="" السنوات="" المقبلة="" نظراً="" للطلب="" المستمر="" على="" الوحدات="" السكنية="" في="" دبي="" الجنوب،="" بفضل="" ما="" تتمتع="" به="" المنطقة="" من="" خصائص="" فريدة،="" ومنها="" الربط="" الجيد="" بكل="" أنحاء="" دبي،="" إضافة="" إلى="" المنظومة="" المتكاملة="" التي="" توفرها="" دبي="" الجنوب="">>.

برج كيتورا

ولفت طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في شركة ماج إلى أن الشركة تعتزم خلال الربع الأخير من العام الجاري إطلاق <<برج كيتورا="">> الذي يقع في منطقة الخليج التجاري الذي لا يزال في مرحلة التصميم. ويضم البرج، المتوقع إنجازه نهاية الربع الأول من العام 2027، طابقاً أرضياً، إضافة إلى 45 طابقاً تضم ما يتراوح من 840 لغاية 860 وحدة سكنية.

إقبال كبير

وأشار إيلي نعمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة <<إلينغتون العقارية="">> إلى أن الشركة تخطط لإطلاق عدد من المشاريع الجديدة نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته على مشاريعها التي أطلقتها في النصف الأول، لافتاً إلى أنه قد تم بيع جميع المشاريع التي أطلقتها الشركة بالكامل، وأضاف: <<في ظل="" ديناميكيات="" السوق="" القوية="" والطلب="" من="" المستثمرين="" الدوليين="" والإقليميين،="" فإننا="" نفكر="" في="" إطلاق="" مشاريع="" إضافية.="" ويتم="" حالياً="" الانتهاء="" من="" تفاصيل="" هذه="" المشاريع="" وسيتم="" الكشف="" عنها="" في="" الوقت="" المناسب="">>.

علامات عالمية

وأكد نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية حرص الشركة على طرح مشاريع جديدة تواكب متطلبات السوق في دبي، وتركز بشكلٍ كبير على المشاريع التي تحمل علامات تجارية عالمية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، حيث تمتلك الشركة شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية مثل <<كافالي>> و<<دي جريسوغونو="">> و<<فيرساتشي>> و<<زهير مراد="">> وغيرها.

ولفت إلى أن <<داماك>>، وبالتزامن مع تركيزها على سوق دبي، فقد توسعت عبر <<داماك إنترناشونال="">> التي تركز على تطوير مشاريع عقارية فاخرة في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مع إطلاق مشروعها الأول هناك الذي يضم مجمعاً سكنياً فاخراً في منطقة سيرفسايد الراقية في ميامي، والمشروع من تصميم <<زها حديد="" للهندسة="" المعمارية="">>، بالإضافة إلى تطوير منتجع فاخر في المالديف يضم 120 فيلا فاخرة، منحت فيه شركة أيما للإنشاءات عقداً بقيمة 544 مليون درهم لتطوير هذا المنتجع.

8 مشاريع

وكشف عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري أن الشركة تخطط لإطلاق 8 مشاريع عقارية جديدة في دبي بقيمة تفوق ملياري درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، وستضم هذه المشاريع ما يقارب 3210 وحدات. ويشكل مشروع سمانا كاليفورنيا أول مشروع تطرحه الشركة في النصف الثاني من 2023.

وأوضح أنه عادة ما تتراوح قيمة مشاريع الشركة من 150 مليون درهم لغاية 600 مليون درهم بوحدات تتراوح أعدادها من 200 لغاية 500 وحدة في كل مشروع، وتضم 50 % من مشاريع سمانا مساحات للتجزئة.

وأضاف: <<أعلنت شركة="" سمانا="" للتطوير="" العقاري="" مطلع="" العام="" الجاري="" أنها="" ستطرح="" 12="" مشروعاً="" عقارياً="" جديداً="" في="" دبي="" خلال="" العام="" بأكمله،="" لكن="" وفي="" ظل="" تنامي="" الطلب="" رفعت="" الشركة="" مشاريعها="" الجديدة="" إلى="" 14="" مشروعاً="" في="" 2023،="" وتتركز="" مشاريع="" سمانا="" في="" مجموعة="" من="" المناطق="" بدبي="" تشمل="" أرجان،="" وقرية="" جميرا="" الدائرية="" ومدينة="" دبي="" للاستوديوهات="" ودبي="" لاند="" والفرجان="">>.

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