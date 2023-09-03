شركات التطوير العقاري تسرّع إطلاق مشاريع جديدة في دبي

بادرت شركات تطوير عقاري في دبي بتسريع وتيرة إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري لمواكبة الطلب القوي على مختلف فئات الوحدات العقارية، حيث سجلت العديد من المشاريع العقارية التي طرحت أخيراً بيع كامل الوحدات خلال فترة زمنية قياسية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري إن الشركة بدأت خلال النصف الثاني من 2023 بإطلاق العديد من المباني الأخرى في المرحلة الرابعة من مشروع ريفيرا، وذلك في إطار التطوير المستمر هذا المجمع السكني الذي يضم 16.000 وحدة سكنية في مدينة محمد بن راشد، كما ستطلق مشروعها متعدد الاستخدامات الذي قد تتجاوز كلفته 20 مليار درهم في دبي الجنوب، حيث سيضم العديد من الفلل والمنازل الفخمة والمساكن الفاخرة، فضلاً عن المساحات التجارية والترفيهية الواسعة.

ثاني أطول برج

ولفت إلى أن الشركة ستطلق قريباً ثاني أطول برج في الإمارات، والذي سيشمل وحدات سكنية، وفندقاً فخماً من فئة سبعة نجوم ومركزاً للتسوق، وفي قطاع الضيافة، تعتزم شركة عزيزي للتطوير العقاري أيضاً تطوير 50 فندقاً فاخراً ومنتجعاً، وسنضيف 20.000 غرفة جديدة إلى القطاع الفندقي في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

فرص استثمارية

دبي الجنوب

برج كيتورا

إقبال كبير

علامات عالمية

8 مشاريع

وكشف عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري أن الشركة تخطط لإطلاق 8 مشاريع عقارية جديدة في دبي بقيمة تفوق ملياري درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، وستضم هذه المشاريع ما يقارب 3210 وحدات. ويشكل مشروع سمانا كاليفورنيا أول مشروع تطرحه الشركة في النصف الثاني من 2023.

وأوضح أنه عادة ما تتراوح قيمة مشاريع الشركة من 150 مليون درهم لغاية 600 مليون درهم بوحدات تتراوح أعدادها من 200 لغاية 500 وحدة في كل مشروع، وتضم 50 % من مشاريع سمانا مساحات للتجزئة.