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22 % قفزة أرباح 13 شركة تأمين في «سوق دبي»

9/3/2023 7:17:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أرباح 13 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي، 22 % خلال النصف الأول، بدعم انتعاش الأعمال وتحسن أداء القطاع الخاص مسجلة 671.5 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب رصد «البيان» سجلت شركات التأمين المدرجة في سوق دبي، 671.5 مليون درهم أرباحاً مجمعة خلال الستة أشهر الأولى، مقابل 550.9 مليون في الفترة نفسها من 2022، بزيادة 21.9 % فيما حققت «أورينت للتأمين» أعلى قيمة من حيث الأرباح وبنمو 19 %، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، لتصل إلى 377 مليون درهم.

وقفزت أرباح «أورينت تكافل» 121 % إلى 20.6 مليون درهم، مقارنة مع 9.3 ملايين بنهاية النصف الأول 2022، بعد ارتفاع نتائج خدمة التكافل 26 % وارتفاع دخل الاستثمار 77 %. وزادت أرباح «دبي للتأمين» النصفية 80% إلى 81.8 مليون درهم بدعم نمو نتائج خدمة التأمين 107 % وارتفاع إيرادات الاستثمار 28 %. وتحولت «الصقر للتأمين» للربحية بـ 6.7 ملايين درهم مقابل خسائر 45 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2022، نتيجة تحقيق إيرادات من خدمة التأمين بقيمة 18.64 مليون درهم، وتحقيق إيرادات استثمار 3.27 ملايين درهم.

22 % نمو أرباح 13 شركة تأمين مدرجة بدبي في 6 أشهر

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