تسارع إطلاق المشاريع في دبي لتلبية الطلب القوي

تتسارع معدلات إطلاق المشاريع الجديدة في دبي بدعم انتعاش الطلب وزيادة عدد السكان في ظل تزايد مكانة الإمارة وجهة للأثرياء والمبدعين والموهوبين والباحثين عن العمل وفرص الإقامة المميزة. وتتسابق العديد من شركات التطوير العقاري في الإمارة في إطلاق المشاريع الجديدة لمواكبة الطلب القوي على فئات الوحدات العقارية المختلفة فيما سجلت العديد من المشاريع المطروحة أخيراً بيع كامل الوحدات خلال فترات زمنية قياسية.

وأرجع مسؤولون في شركات تطوير عقاري في دبي انتعاش وتيرة إطلاق المشاريع السكنية والفندقية والترفيهية الجديدة، وخصوصاً النوعية والفارهة وذات الإطلالات الشاطئية إلى تواصل زخم النمو والانتعاش الاقتصادي في الإمارة وتدفق الزوار والسياح والراغبين في الإقامة والعمل، حيث رسخت دبي موقعها وجهة مفضلة للإقامة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.

وتوقعوا تواصل زخم السوق ونمو المبيعات والتصرفات العقارية والطلب العقاري خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب القوي يشمل كل الفئات من شقق ووحدات سكنية ومكتبية إضافة إلى الفلل والمنازل الفخمة والشق الفاخرة، وأيضاً المساحات التجارية والترفيهية التي تقام على مساحات كبيرة.

شركات التطوير العقاري تسرّع إطلاق مشاريع جديدة في دبي