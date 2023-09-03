وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية الاستحواذ، بحضور وزيري المالية محمد معيط، وقطاع الأعمال محمود عصمت.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري إن المشتري سيوفر 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، مضيفاً أن الصفقة تأكيد على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية بحصة 20.9 % من رأسمال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.