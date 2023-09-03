دبي تحتفظ بمكانتها الأولى عالمياً في اختراق السحاب

احتفظت دبي بالصدارة عالمياً في اختراق السحاب، للعام الـ 13 على التوالي، حيث منحها برج خليفة المركز الأول في أطول أبراج العالم منذ إنشائه بارتفاع 828 متراً، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لناطحات السحاب الذي يوافق 3 سبتمبر من كل عام.

وتتفوق دبي على الدول الأوروبية مجتمعة في المباني الشاهقة بفارق 187 ناطحة سحاب فيما تحل مدينة هونغ كونغ الصينية في المرتبة الأولى، والتي تضم 657 ناطحة سحاب، وتلتها مدينة شينتشن الصينية، بـ 513 ناطحة سحاب.

واحتلت نيويورك المركز الثالث بنحو 421 ناطحة سحاب وفي المركز الخامس - بعد دبي - جاءت مدينة غوانزو الصينية بـ254 ناطحة سحاب.