تـكـلـيـف وزيـر الـصـنـاعـة القيـام بأعمال وزير السياحة مدة شهرين
التاريخ
9/3/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد مرسوما رقم 78 لسنة 2023 يقضي بأن يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير السياحة مدة شهرين. جاء ذلك في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي قد عبر عن أمنياته الطيبة لوزيرة السياحة خلال إجازة الأمومة. كلمات دالة
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