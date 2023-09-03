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تـكـلـيـف وزيـر الـصـنـاعـة القيـام بأعمال وزير السياحة مدة شهرين

9/3/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬مرسوما‭ ‬رقم‭ ‬78‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يعهد‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬الطيبة‭ ‬لوزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬الأمومة‭.‬

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