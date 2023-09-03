ضمن 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى12 طالباً من البحرين يشاركون في برنامج هواوي >
التاريخ
9/3/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هواوي أمس عن إطلاق دورة العام الحالي من برنامج «بذور من أجل المستقبل» الموجه للطلاب الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من البرنامج لعام 2023 خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة يوم 3 سبتمبر 2023. ويهدف هذا الحدث الإقليمي – والذي يجمع 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في دولة قطر – إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة تشمل قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وكازاخستان، وباكستان، وعُمان، وأوزبكستان، والأردن، ولبنان، والعراق، وأذربيجان، ومنغوليا، وقرغيزستان. ويشارك 12 طالباً من البحرين في دورة هذا العام من برنامج «بذور من أجل المستقبل»، ويمثلون جامعة البحرين للتكنولوجيا، وكلية البحرين التقنية، وجامعة البحرين، والجامعة الأهلية.
وقال شون لي وانج، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة هواوي: «تلتزم هواوي بتعزيز منظومة مفتوحة ومشتركة لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما فيها البحرين. ويعد برنامج «بذور من أجل المستقبل» برنامجنا الرئيسي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تعزيز مواهب القطاع وحفز مشاركتهم في رسم ملامح مستقبل بلدانهم. ونفخر بالدعم الكبير الذي حظي به البرنامج على مدار السنوات الماضية. وأود اغتنام هذه الفرصة لأعرب عن تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين في دورة هذا العام».
وقال الدكتور جاسم حاجي، رئيس «المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي» التي تتخذ من البحرين مقراً لها: «تساهم المواهب الشابة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في رسم ملامح حقبة جديدة من التنمية والابتكار التكنولوجي في البحرين، ذلك أنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من مستقبل البحرين الرقمي. وتتيح المبادرات العالمية – مثل برنامج «بذور من أجل المستقبل» – فرصة مهمة لهذه المواهب للتعليم والتدريب على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 5 G ، والحوسبة السحابية وغيرها الكثير».
بدوره قال جواد عباسي، مدير «رابطة مشغلي الهواتف النقالة» GSMA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تُحدث التقنيات المتقدمة – مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 5 G ، والحوسبة السحابية – تغييراً جذرياً في أسلوب حياتنا العلمية والعملية. ومع تسارع مسار التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري أن نعمل على ردم فجوة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات عبر تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويعد تمكين الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم التقنية والمعرفية واكتساب مهارات جديدة أمرا بالغ الأهمية».
يندرج برنامج هواوي «بذور من أجل المستقبل» في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ويجسد الجهود التي تبذلها الشركة بالشراكة مع عدد من الحكومية والأكاديمية الخاصة والعامة في دول المنطقة للإسهام في تعزيز دور المواهب التقنية في بناء الاقتصاد الرقمي وتطوير النظام الإيكولوجي حول العالم. وفي ضوء التركيز المتنامي على الابتكار والتقدم التكنولوجي، تزود هذه المسابقة العقول الشابة بمنصة مميزة لتبادل الأفكار والتواصل مع أقرانهم حول العالم، واكتساب رؤى قيّمة حول قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لرسم مستقبلهم وحفز مشاركتهم في المجتمع الرقمي. وشارك في البرنامج، منذ إطلاقه عام 2008، ما يزيد على 15 , 000 طالب من 139 دولة حول العالم بدعم من أكثر من 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول.
سيعرض الطلاب المشاركون في مسابقة Tech 4 Good مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالباً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 سبتمبر 2023. وسيتم دعوة الفائزين في المسابقة العالمية إلى برنامج « Tech 4 Good Startup Sprint » في الصين، حيث سيزورون شنجن وبكين ومدن أخرى لاختبار بيئات ريادة الأعمال على أرض الواقع والتنافس على تمويل لدعم الشركات الناشئة بقيمة 100 , 000 دولار. كلمات دالة
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