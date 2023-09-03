Monday, 04 September 2023 09:46 GMT

ضمن 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى12 طالباً من البحرين يشاركون في برنامج هواوي >

9/3/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬هواوي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬دورة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الموجه‭ ‬للطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭. ‬وأطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬رسمي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قطر‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬بالدوحة‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الإقليمي‭ ‬ ‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬175‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ ‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬رقمي‭ ‬مزدهر‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ويمثل‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬جامعات‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تشمل‭ ‬قطر،‭ ‬والسعودية،‭ ‬والكويت،‭ ‬والإمارات،‭ ‬والبحرين،‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬وباكستان،‭ ‬وعُمان،‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬والأردن،‭ ‬ولبنان،‭ ‬والعراق،‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬وقرغيزستان‭. ‬ويشارك‭ ‬12‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬ويمثلون‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية،‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬

وقال‭ ‬شون‭ ‬لي‭ ‬وانج،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشركة‭ ‬هواوي‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬هواوي‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومشتركة‭ ‬لمواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭. ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬برنامجنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬القطاع‭ ‬وحفز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬بلدانهم‭. ‬ونفخر‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وأود‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬تمنياتنا‭ ‬بالتوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭: ‬‮«‬تساهم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬الرقمي‭. ‬وتتيح‭ ‬المبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬ ‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬ ‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لهذه‭ ‬المواهب‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬جواد‭ ‬عباسي،‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬رابطة‭ ‬مشغلي‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‮»‬‭ ‬ GSMA ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭: ‬‮«‬تُحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬ ‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬ ‭ ‬تغييراً‭ ‬جذرياً‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬حياتنا‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭. ‬ومع‭ ‬تسارع‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ردم‭ ‬فجوة‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬ويعد‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬التقنية‭ ‬والمعرفية‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬

يندرج‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬ويجسد‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحكومية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬التركيز‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬تزود‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬العقول‭ ‬الشابة‭ ‬بمنصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لرسم‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وحفز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرقمي‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬15 , 000‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وقادة‭ ‬الدول‭.‬

سيعرض‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ Tech 4 Good ‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طالباً‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭-‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وسيتم‭ ‬دعوة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Tech 4 Good ‭ ‬ Startup ‭ ‬ Sprint ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬سيزورون‭ ‬شنجن‭ ‬وبكين‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬لاختبار‭ ‬بيئات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بقيمة‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭.‬

كلمات دالة

MENAFN03092023000055011008ID1107001593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث