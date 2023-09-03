ويمثل‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬جامعات‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تشمل‭ ‬قطر،‭ ‬والسعودية،‭ ‬والكويت،‭ ‬والإمارات،‭ ‬والبحرين،‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬وباكستان،‭ ‬وعُمان،‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬والأردن،‭ ‬ولبنان،‭ ‬والعراق،‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬وقرغيزستان‭. ‬ويشارك‭ ‬12‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬ويمثلون‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية،‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬

وقال‭ ‬شون‭ ‬لي‭ ‬وانج،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشركة‭ ‬هواوي‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬هواوي‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومشتركة‭ ‬لمواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البحرين‭. ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬برنامجنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬القطاع‭ ‬وحفز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬بلدانهم‭. ‬ونفخر‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وأود‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬تمنياتنا‭ ‬بالتوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭: ‬‮«‬تساهم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬لقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬الرقمي‭. ‬وتتيح‭ ‬المبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬ – ‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬ – ‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لهذه‭ ‬المواهب‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬جواد‭ ‬عباسي،‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬رابطة‭ ‬مشغلي‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‮»‬‭ ‬ GSMA ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭: ‬‮«‬تُحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬ – ‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬ – ‭ ‬تغييراً‭ ‬جذرياً‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬حياتنا‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭. ‬ومع‭ ‬تسارع‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ردم‭ ‬فجوة‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬ويعد‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬التقنية‭ ‬والمعرفية‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬

يندرج‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬ويجسد‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحكومية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتطوير‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬التركيز‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬تزود‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬العقول‭ ‬الشابة‭ ‬بمنصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لرسم‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وحفز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرقمي‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬15 , 000‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وقادة‭ ‬الدول‭.‬

سيعرض‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ Tech 4 Good ‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طالباً‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭-‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وسيتم‭ ‬دعوة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Tech 4 Good ‭ ‬ Startup ‭ ‬ Sprint ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬حيث‭ ‬سيزورون‭ ‬شنجن‭ ‬وبكين‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬لاختبار‭ ‬بيئات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بقيمة‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭.‬