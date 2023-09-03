(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» استطلاعًا جديدًا حول «استعداد أولياء الأمور لعودة الطلبة إلى المدارس»، ويشمل الاستطلاع استقصاء آراء أولياء الأمور ممن يرتاد أبناؤهم المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة، بُغية التعرف على أبرز اهتماماتهم وتطلعاتهم حول العام الدراسي الجديد، الأمر الذي سيُتيح للمعلمين والعاملين في حقل التعليم فهم أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها أولياء الأمور.
ويهدف الاستطلاع أيضًا إلى التعرف على آراء أولياء الأمور حول التدابير القائمة للرعاية النفسية للطلبة، ومدى استعداد الطلبة أكاديميًا، ورأيهم في الأعباء الدراسية، وأبرز قنوات التواصل مع أولياء الأمور، والتدابير المُتّبعة لمواجهة التنمّر، ومتطلبات إعداد الطالب للعام الدراسي الجديد، وعدد الساعات الترفيهية التي يستوجب تخصيصها للطالب بعد انقضاء اليوم الدراسي، وغيرها من الموضوعات.
فيما أشار أحمد عبدالحميد العمادي، رئيس التحليل الإحصائي في إدارة المسوحات واستطلاعات الرأي بمركز «دراسات»، إلى أهمية الاستطلاع قائلًا: «هدف الاستطلاع الذي يُنفذه المركز إلى فهم احتياجات ووجهات نظر أولياء الأمور مع حلول العام الدراسي الجديد، كما يستهدف عينةً متنوعةً من أولياء الأمور، وسيتم بعد جمع البيانات تحليل نتائج المسح باستخدام تقنياتٍ إحصائيةٍ متقدمةٍ لتحويلها إلى تقريرٍ شاملٍ يتم إطلاقه لاحقًا».
ويعتزم المركز استطلاع آراء نحو 700 مبحوثٍ حول موضوع الاستبيان المطروح، وسيُغطي الاستبيان مجموعةً واسعةً من الموضوعات، ويتكون من 19 سؤالٍ تشمل اختياراتٍ متعددة، وستُساهم الآراء المُستخلصة من الاستبانة بشكلٍ إيجابيٍ في دعم السياسات والأنظمة الموضوعة من أجل تعزيز التجربة التعليمية للطلبة، ويدعو «دراسات» جميع أولياء الأمور للمشاركة في هذا الاستطلاع الهام، الذي تم إطلاقه عبر موقع المركز الرسمي ومنصاته في وسائل التواصل الاجتماعية، ويُمكن للراغبين بالمشاركة فيه الوصول إليه عن طريق قراءة كود الماسح الضوئي بواسطة الأجهزة الذكية. كلمات دالة
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