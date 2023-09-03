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((دراسات)) يطلق استطلاعا للرأي حول استعدادات أولياء الأمور لعودة المدارس

9/3/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬استطلاعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لعودة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬ويشمل‭ ‬الاستطلاع‭ ‬استقصاء‭ ‬آراء‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ممن‭ ‬يرتاد‭ ‬أبناؤهم‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الابتدائية‭ ‬والإعدادية‭ ‬والثانوية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بُغية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬حول‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيُتيح‭ ‬للمعلمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬التعليم‭ ‬فهم‭ ‬أبرز‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭.‬

ويهدف‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬حول‭ ‬التدابير‭ ‬القائمة‭ ‬للرعاية‭ ‬النفسية‭ ‬للطلبة،‭ ‬ومدى‭ ‬استعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬أكاديميًا،‭ ‬ورأيهم‭ ‬في‭ ‬الأعباء‭ ‬الدراسية،‭ ‬وأبرز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬والتدابير‭ ‬المُتّبعة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التنمّر،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬إعداد‭ ‬الطالب‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وعدد‭ ‬الساعات‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬يستوجب‭ ‬تخصيصها‭ ‬للطالب‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭.‬

فيما‭ ‬أشار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬العمادي،‭ ‬رئيس‭ ‬التحليل‭ ‬الإحصائي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المسوحات‭ ‬واستطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستطلاع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬هدف‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬يُنفذه‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬احتياجات‭ ‬ووجهات‭ ‬نظر‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬عينةً‭ ‬متنوعةً‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬وسيتم‭ ‬بعد‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬تحليل‭ ‬نتائج‭ ‬المسح‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنياتٍ‭ ‬إحصائيةٍ‭ ‬متقدمةٍ‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬تقريرٍ‭ ‬شاملٍ‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬لاحقًا‮»‬‭.‬

ويعتزم‭ ‬المركز‭ ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬مبحوثٍ‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬الاستبيان‭ ‬المطروح،‭ ‬وسيُغطي‭ ‬الاستبيان‭ ‬مجموعةً‭ ‬واسعةً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سؤالٍ‭ ‬تشمل‭ ‬اختياراتٍ‭ ‬متعددة،‭ ‬وستُساهم‭ ‬الآراء‭ ‬المُستخلصة‭ ‬من‭ ‬الاستبانة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬إيجابيٍ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السياسات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬للطلبة،‭ ‬ويدعو‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬جميع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الهام،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬المركز‭ ‬الرسمي‭ ‬ومنصاته‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويُمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قراءة‭ ‬كود‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي‭ ‬بواسطة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭.‬

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