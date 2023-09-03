وزير خارجية إسرائيل يصل إلى البلاد

وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬الجلاهمة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والسيد‭ ‬آيتان‭ ‬نائي‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

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