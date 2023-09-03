وزير خارجية إسرائيل يصل إلى البلاد

وزير خارجية إسرائيل يصل إلى البلاد
التاريخ
9/3/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل إلى البلاد أمس إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل والوفد المرافق، في زيارة لمملكة البحرين تستغرق يومين.
وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسيد خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، والسيد آيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. كلمات دالة
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