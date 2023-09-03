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التربية الإسلامية تقيم 3 دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

9/3/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬بجمعية‭ ‬التربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬3‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬الأسرية‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الدورات‭ ‬والندوات‭ ‬بمركز‭ ‬المناعي‭ ‬بالمنامة‭.‬

وقال‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بوصيبع‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عناية‭ ‬الجمعية‭ ‬بالسعادة‭ ‬الأسرية‭ ‬وبنائها‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬والتناغم‭ ‬والاستقرار‭.‬

واشتملت‭ ‬الدورات‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الزوجية،‭ ‬والجانب‭ ‬الشرعي،‭ ‬والجانب‭ ‬المالي،‭ ‬والجانب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والجانب‭ ‬الفكري‭ ‬والعاطفي،‭ ‬وثقافة‭ ‬الاحترام،‭ ‬وثقافة‭ ‬الحوار،‭ ‬وترتيب‭ ‬الأولويات‭.‬

وقدم‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأسري،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬والمشاركات‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الثلاث‭ ‬100‭ ‬مشارك‭.‬

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