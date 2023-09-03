التربية الإسلامية تقيم 3 دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

التربية الإسلامية تقيم 3 دورات تدريبية للمقبلين على الزواج
التاريخ
9/3/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت إدارة المشاريع الوطنية بجمعية التربية الإسلامية 3 دورات تدريبية متخصصة في الثقافة الأسرية للمقبلين على الزواج من الشباب البحريني، في قاعة الدورات والندوات بمركز المناعي بالمنامة.
وقال عادل بن راشد بوصيبع مدير إدارة المشاريع الوطنية إن هذه الدورات التخصصية تأتي من منطلق عناية الجمعية بالسعادة الأسرية وبنائها على التفاهم والتناغم والاستقرار.
واشتملت الدورات على الثقافة الزوجية، والجانب الشرعي، والجانب المالي، والجانب الاجتماعي، والجانب الفكري والعاطفي، وثقافة الاحترام، وثقافة الحوار، وترتيب الأولويات.
وقدم هذه الدورات مجموعة من المتخصصين في المجال الأسري، حيث تجاوز عدد المشاركين والمشاركات في الدورات التدريبية الثلاث 100 مشارك. كلمات دالة
MENAFN03092023000055011008ID1107001590
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.