التربية الإسلامية تقيم 3 دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

وقال‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بوصيبع‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عناية‭ ‬الجمعية‭ ‬بالسعادة‭ ‬الأسرية‭ ‬وبنائها‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬والتناغم‭ ‬والاستقرار‭.‬

واشتملت‭ ‬الدورات‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬الزوجية،‭ ‬والجانب‭ ‬الشرعي،‭ ‬والجانب‭ ‬المالي،‭ ‬والجانب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والجانب‭ ‬الفكري‭ ‬والعاطفي،‭ ‬وثقافة‭ ‬الاحترام،‭ ‬وثقافة‭ ‬الحوار،‭ ‬وترتيب‭ ‬الأولويات‭.‬

وقدم‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأسري،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬والمشاركات‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الثلاث‭ ‬100‭ ‬مشارك‭.‬