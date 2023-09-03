500 مشارك استفادوا من النشاط الصيفي لنادي المعامير
التاريخ
9/3/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة ختام النشاط الصيفي لنادي المعامير الثقافي والرياضي الذي أقيم بالتعاون مع المحافظة وبدعم من البنك الأهلي المتحد، وذلك بحضور النائب محسن العسبول، والنائب جليلة السيد، وعدد من المسؤولين في النادي.
وبهذه المناسبة أكد حسن عبدالله المدني مواصلة محافظة العاصمة دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمع وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية للمساهمة في تنشئة جيل واع ومعطاء لوطنه، وتسهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية التي تعول عليها المحافظة لدورها في تعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية، مشيداً بما احتواه البرنامج من أنشطة هادفة ومميزة تسهم في تنمية قدرات النشء والشباب وتساعدهم على استثمار قدراتهم الذهنية والفنية والثقافية والرياضية وتدعمهم في اكتشاف مواهبهم وصقلها بالشكل الأمثل، معرباً عن شكره وتقديره لكل القائمين على البرنامج.
من جهته، أعرب رئيس نادي المعامير أحمد إبراهيم عن شكره وتقديره لمحافظة العاصمة وفريق عمل المحافظة على دعمهم برنامج النشاط الصيفي للنادي، الذي يعكس اهتمام المحافظة بفئة النشء والشباب من خلال دعم الفعاليات والبرامج التي تعمل على جذبهم واستغلال طاقتهم وأوقات فراغهم بأنشطة تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.
وشمل النشاط الصيفي لنادي المعامير العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتعليمية والرياضية لمختلف الفئات العمرية، وأقيم على مدى عدة أسابيع، حيث استقطبت فعاليات النشاط الصيفي للنادي أكثر من 500 مشارك. كلمات دالة
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