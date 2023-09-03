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500 مشارك استفادوا من النشاط الصيفي لنادي المعامير

9/3/2023 7:16:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬ختام‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لنادي‭ ‬المعامير‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬مواصلة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وغرس‭ ‬القيم‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬جيل‭ ‬واع‭ ‬ومعطاء‭ ‬لوطنه،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعول‭ ‬عليها‭ ‬المحافظة‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬احتواه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬هادفة‭ ‬ومميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‭ ‬وتساعدهم‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬قدراتهم‭ ‬الذهنية‭ ‬والفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬وتدعمهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬وصقلها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المعامير‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬برنامج‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬للنادي،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المحافظة‭ ‬بفئة‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬جذبهم‭ ‬واستغلال‭ ‬طاقتهم‭ ‬وأوقات‭ ‬فراغهم‭ ‬بأنشطة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬مجتمعهم‭.‬

وشمل‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لنادي‭ ‬المعامير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والرياضية‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وأقيم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬حيث‭ ‬استقطبت‭ ‬فعاليات‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬للنادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مشارك‭.‬

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