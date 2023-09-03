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جامعة الخليج العربي تشارك في ملتقى أبحاث الخليج في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة

9/3/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سمية‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبيئة‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬أبحاث‭ ‬الخليج‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬الخليج‭ ‬بجامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مؤخراً‭. ‬

يوفر‭ ‬اجتماع‭ ‬الخليج‭ ‬للأبحاث‭ (‬ GRM ‭) ‬السنوي‭ ‬بيئة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬المحورية‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬ونشر‭ ‬البحوث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬بدول‭ ‬الخليج،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القضايا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمن‭ ‬والبيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعليم‭ ‬والعمل‭ ‬والقضايا‭ ‬الاجتماعية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أدارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سمية‭ ‬يوسف‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الخامسة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأبحاث‭ ‬الطاقة‭ ‬وتحدياتها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬باستعراض‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬بحثها‭ ‬الخاص‭ ‬باستكشاف‭ ‬جدوى‭ ‬إنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الحيوي‭ ‬والطاقة‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيتي‭ ‬التخمر‭ ‬اللاهوائي‭ ‬والحرق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬الحالية‭ ‬لإدارة‭ ‬قطاعي‭ ‬الطاقة‭ ‬والمخلفات‭ ‬والمشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والخطط‭ ‬التطويرية‭.‬

وقد‭ ‬خلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬الوقود‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬العضوية‭ ‬المتحللة‭ ‬بيولوجيا‭ ‬مُجدٍ‮
‬اقتصادياً،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬فصل‭ ‬هذه‭ ‬المخلفات‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬لضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬التشغيل،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السعة‭ ‬الكلية‭ ‬الحالية‭ ‬لمحطات‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬234‭ ‬غيغا‭ ‬وات‭ ‬ساعة‭ ‬سنويا‭.‬

وقد‭ ‬أوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بضرورة‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬ووضع‭ ‬سياسات‭ ‬داعمة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬مع‭ ‬المراقبة‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمرين‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬الأداء،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬واستدامة‭ ‬وأمن‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري،‭ ‬واستدامة‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬والموارد‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬المجتمعات
الخليجية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتنويع‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬الملموسة‭ ‬وغير‭ ‬الملموسة‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭.‬

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