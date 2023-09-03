جامعة الخليج العربي تشارك في ملتقى أبحاث الخليج في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة
التاريخ
9/3/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة سمية يوسف حسن رئيسة قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي في ملتقى أبحاث الخليج 2023، الذي نظمه مركز أبحاث الخليج بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة مؤخراً.
يوفر اجتماع الخليج للأبحاث ( GRM ) السنوي بيئة فريدة لاستكشاف ومناقشة القضايا المحورية ذات الأهمية لمنطقة الخليج كما يوفر منصة لمناقشة ونشر البحوث المتعلقة بمجموعة واسعة من المجالات بدول الخليج، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إلى جانب الأمن والبيئة والطاقة المتجددة، وكذلك التعليم والعمل والقضايا الاجتماعية.
إلى ذلك أدارت الدكتورة سمية يوسف ورشة العمل الخامسة الخاصة بأبحاث الطاقة وتحدياتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قامت باستعراض ورقة عمل حول بحثها الخاص باستكشاف جدوى إنتاج الوقود الحيوي والطاقة من المخلفات باستخدام تقنيتي التخمر اللاهوائي والحرق في مملكة البحرين، بالإضافة الى جهود دول المجلس الحالية لإدارة قطاعي الطاقة والمخلفات والمشاريع القائمة في هذا المجال والخطط التطويرية.
وقد خلصت الدراسة الى أن إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية المتحللة بيولوجيا مُجدٍ
اقتصادياً، مع ضرورة فصل هذه المخلفات من المصدر لضمان كفاءة التشغيل، موضحة أن ذلك سيسهم في تلبية 2 % من السعة الكلية الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء في مملكة البحرين أو ما يعادل 234 غيغا وات ساعة سنويا.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تكامل الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، ووضع سياسات داعمة للتنفيذ مع المراقبة والتطوير المستمرين لضمان جودة الأداء، ما يسهم في تنويع مصادر الطاقة واستدامة وأمن قطاع الطاقة في المنطقة، بالإضافة الى الاستثمار في الاقتصاد الدائري، واستدامة إدارة المخلفات والموارد ما يسهم في استدامة المجتمعات كلمات دالة
الخليجية وخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وغيرها من الفوائد الملموسة وغير الملموسة المباشرة وغير المباشرة.
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