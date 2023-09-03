Monday, 04 September 2023 09:46 GMT

وزير الأشغال يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية

9/3/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية،‭ ‬إذ‭ ‬منح‭ ‬لمجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاختصاصات؛‭ ‬منها‭ ‬مسؤولية‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬وإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬والتجديد‭ ‬لها‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وهذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬المزاولين‭ ‬لمهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬قد‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الشعب‭ ‬وفروع‭ ‬الهندسة‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭.‬

كما‭ ‬يتولى‭ ‬المجلس‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬متفرغ‭ ‬لمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬محترفا‭ ‬لأي‭ ‬عمل‭ ‬تجاري‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مزاولته‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬إلا‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬يحافظون‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة‭ ‬وتقاليدها‭ ‬وأعرافها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بخدمة‭ ‬مصالح‭ ‬متعارضة‭ ‬أو‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬والرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬المرخص‭ ‬لهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬للمهندسين‭.‬

وأوجب‭ ‬القرار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬الهندسية،‭ ‬وجاءت‭ ‬اهم‭ ‬شروط‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬بأن‭ ‬يقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بالتدقيق‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬المقدمة‭ ‬صحيحة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الشهادات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬واعتمادها،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬اشتراط‭ ‬اجتياز‭ ‬التقييم‭ ‬المهني‭ ‬والفني‭ ‬لطالب‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امتحان‭ ‬القدرات‭ ‬والمقابلات‭ ‬الشخصية‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬رأى‭ ‬ضرورة‭ ‬لذلك‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندس‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬فإنه‭ ‬يستثنى‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬المهندس‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬بيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬مقرها‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬يفد‭ ‬منها‭ ‬المهندس‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬هندسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمشاريع‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬صناعية‭ ‬محددة‭ ‬وتحت‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬لبيت‭ ‬الخبرة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬العامة،‭ ‬والمهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية،‭ ‬وأيضا‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندسين‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬لتأسيس‭ ‬مكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية،‭ ‬وغير‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بتأسيس‭ ‬مكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬شركة‭ ‬وجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بحرينية‭ ‬الجنسية‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬رأسمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬51 ‭%‬ ،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬المكتب‭ ‬مهندسا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مرخصا‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬الخبرات‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬وفئة‭ ‬المكتب،‭ ‬وللمجلس‭ ‬الاستثناء‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الخبرة‭ ‬المطلوبة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN03092023000055011008ID1107001585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث