كما‭ ‬يتولى‭ ‬المجلس‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬متفرغ‭ ‬لمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬محترفا‭ ‬لأي‭ ‬عمل‭ ‬تجاري‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مزاولته‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬إلا‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬يحافظون‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة‭ ‬وتقاليدها‭ ‬وأعرافها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بخدمة‭ ‬مصالح‭ ‬متعارضة‭ ‬أو‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬والرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬المرخص‭ ‬لهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬للمهندسين‭.‬

وأوجب‭ ‬القرار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬الهندسية،‭ ‬وجاءت‭ ‬اهم‭ ‬شروط‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬بأن‭ ‬يقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بالتدقيق‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬المقدمة‭ ‬صحيحة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الشهادات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬واعتمادها،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬اشتراط‭ ‬اجتياز‭ ‬التقييم‭ ‬المهني‭ ‬والفني‭ ‬لطالب‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امتحان‭ ‬القدرات‭ ‬والمقابلات‭ ‬الشخصية‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬رأى‭ ‬ضرورة‭ ‬لذلك‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندس‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬فإنه‭ ‬يستثنى‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬المهندس‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬بيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬مقرها‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬يفد‭ ‬منها‭ ‬المهندس‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬هندسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمشاريع‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬صناعية‭ ‬محددة‭ ‬وتحت‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬لبيت‭ ‬الخبرة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬العامة،‭ ‬والمهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية،‭ ‬وأيضا‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للمهندسين‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬لتأسيس‭ ‬مكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية،‭ ‬وغير‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بتأسيس‭ ‬مكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬شركة‭ ‬وجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بحرينية‭ ‬الجنسية‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬رأسمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬51 ‭%‬ ،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬المكتب‭ ‬مهندسا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مرخصا‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬الخبرات‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬وفئة‭ ‬المكتب،‭ ‬وللمجلس‭ ‬الاستثناء‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الخبرة‭ ‬المطلوبة‭.‬