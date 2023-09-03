وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني
التاريخ
9/3/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع فريق عمل الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحرينـي، عبـر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس جانب مملكة البحرين، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بمشاركة السفراء والعديد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والشراكة الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين في ضوء المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحرينـي برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
وتابعت الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحرينـي توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الخمس، والإنجازات المحققة على صعيد تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والبيئية، وأبرز الترتيبات المتعلقة بالاجتماع المقبل للمجلس، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة التحضيرية لعرض مخرجاتها على الاجتماع القادم للمجلس الموقر، وبما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين. كلمات دالة
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