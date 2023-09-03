جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحرينـي،‭ ‬عبـر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدكتور‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الساطي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬السفراء‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارتي‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المبادرات‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحرينـي‭ ‬برئاسة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وتابعت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحرينـي‭ ‬توصيات‭ ‬ومبادرات‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬الخمس،‭ ‬والإنجازات‭ ‬المحققة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والبيئية،‭ ‬وأبرز‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬للمجلس،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لعرض‭ ‬مخرجاتها‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬للمجلس‭ ‬الموقر،‭ ‬وبما‭ ‬يستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬