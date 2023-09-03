أعضاء > يشاركون في حوارات الطاولة المستديرة لبرنامج >

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى نظّمت جمعية الريادة الشبابية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى حوارات الطاولة المستديرة الثالثة، بمشاركة أكثر من 30 شابا وشابة ضمن النسخة السادسة من برنامج «الشاب البرلماني 2023».
وشارك في حوارات الطاولة المستديرة الثالثة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، ورضا إبراهيم منفردي نائب رئيس لجنة شؤون الشباب، وإجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، وهشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى.
وبحثت الحوارات مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالجوانب البيئية والرياضية والعلمية والاجتماعية من حيث التشريعات والقوانين المنظمة، وذلك في إطار من المناقشة الموضوعية وتبادل وجهات النظر والآراء ضمن محاكاة لاجتماعات لجان مجلس الشورى الدائمة، التي تأتي سعيًا لتحفيز الشباب على المشاركة في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإحداث التنمية في كافة القطاعات، من خلال رؤى وأفكار شبابية طموحة. كلمات دالة
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