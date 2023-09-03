وشارك‭ ‬في‭ ‬حوارات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬الثالثة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬ورضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وإجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وهشام‭ ‬هاشم‭ ‬القصاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وبحثت‭ ‬الحوارات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والرياضية‭ ‬والعلمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المناقشة‭ ‬الموضوعية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬ضمن‭ ‬محاكاة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬لجان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدائمة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬سعيًا‭ ‬لتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬لإحداث‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤى‭ ‬وأفكار‭ ‬شبابية‭ ‬طموحة‭.‬