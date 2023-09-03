بدء قبول طلبات المواطنين البحرينيين الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح والبعثات للدراسة في الجامعات الروسية
التاريخ
9/3/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت السفارة الروسية لدى مملكة البحرين فتح باب تسجيل البحرينيين (الخريجين وطلاب الصف الأخير من المدارس الثانوية والسنة الأخيرة من الجامعات والمعاهد) الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح والبعثات للدراسة في روسيا الاتحادية (بدءًا من العام الأكاديمي 2024-2025).
ويتيح البرنامج للملتحقين المؤهّلين فرصةً لتلقّي التعليم العالي بشكل مجاني في أشهر المؤسسات التعليمية الروسية؛ كما تشمل هذه المبادرة أغلبية التخصّصات (من الطبّ والهندسة المدنية حتى الفنون والاقتصاد)، وجميع الدرجات العلمية (من بكالوريوس وبرامج التدريب المهني الإضافي حتى الدكتوراه).
ويغطّي البرنامج الدورة الدراسية الكاملة حتى التخرّج، ويكفل المشروع للطلاب إمكانية تعلم اللغة الروسية من خلال الدورات التدريبية الإعدادية قبل الانتقال إلى الدراسة الأساسية، وتوفّر الجامعات والمعاهد الروسية المقاعد في المساكن الطلابية للملتحقين الأجانب.
وسيستمرّ قبول طلبات المشاركة والمستندات المرافقة حتى 1 نوفمبر 2023م. علما أن عدد المنح محدود، حيث سيتم اختيار المؤهّلين على أساس سجلهم الأكاديمي الدراسي. وعلى جميع الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الرسمي لهذا البرنامج ( education - in - russia . ) وإكمال الاستمارة المتاحة عليها. جميع التفاصيل بشأن شروط المشاركة وخصائص الدراسة في روسيا متوافرة على نفس الموقع. يمكن توجيه الأسئلة والاستفسارات إلى السفارة عبر البريد الإلكتروني ( bahrain@mid . ru ). كلمات دالة
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