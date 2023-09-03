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بدء قبول طلبات المواطنين البحرينيين الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح والبعثات للدراسة في الجامعات الروسية

9/3/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬تسجيل‭ ‬البحرينيين‭ (‬الخريجين‭ ‬وطلاب‭ ‬الصف‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والسنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭) ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬ببرنامج‭ ‬المنح‭ ‬والبعثات‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ (‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭-‬2025‭). ‬

ويتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للملتحقين‭ ‬المؤهّلين‭ ‬فرصةً‭ ‬لتلقّي‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭ ‬في‭ ‬أشهر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الروسية؛‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أغلبية‭ ‬التخصّصات‭ (‬من‭ ‬الطبّ‭ ‬والهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬حتى‭ ‬الفنون‭ ‬والاقتصاد‭)‬،‭ ‬وجميع‭ ‬الدرجات‭ ‬العلمية‭ (‬من‭ ‬بكالوريوس‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬الإضافي‭ ‬حتى‭ ‬الدكتوراه‭).‬

ويغطّي‭ ‬البرنامج‭ ‬الدورة‭ ‬الدراسية‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬التخرّج،‭ ‬ويكفل‭ ‬المشروع‭ ‬للطلاب‭ ‬إمكانية‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الإعدادية‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الدراسة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتوفّر‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الروسية‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬المساكن‭ ‬الطلابية‭ ‬للملتحقين‭ ‬الأجانب‭.‬

وسيستمرّ‭ ‬قبول‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬والمستندات‭ ‬المرافقة‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المنح‭ ‬محدود،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬المؤهّلين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سجلهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الدراسي‭. ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ (‬ education ‭-‬ in ‭-‬ russia ‭.‬ ‭) ‬وإكمال‭ ‬الاستمارة‭ ‬المتاحة‭ ‬عليها‭. ‬جميع‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬شروط‭ ‬المشاركة‭ ‬وخصائص‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الموقع‭. ‬يمكن‭ ‬توجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات‭ ‬إلى‭ ‬السفارة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ bahrain@mid ‭.‬ ru ‭). ‬

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