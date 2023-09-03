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عضو بلدي الشمالية: ابتدائية الجسرة للبنين بلا صالة رياضية

9/3/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


أفاد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬بأن‭ ‬طلبة‭ ‬مدرسة‭ ‬الجسرة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬يمارسون‭ ‬فيها‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمهارات‭ ‬البدنية‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬الخارجية‭ ‬كارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬وشدة‭ ‬الرطوبة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬وسقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬وتطاير‭ ‬الغبار‭ ‬وشدة‭ ‬البرودة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬الأدخنة‭ ‬المتصاعدة‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬المزارع‭ ‬القريبة‭ ‬أو‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬غير‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬المدرسة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بمقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الجسرة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الملعب‭ ‬الخارجي‭ ‬برقعة‭ ‬الحشائش‭ ‬الصناعية‭ ‬الخضراء‭ ‬والمظلات‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬تقلبات‭ ‬الطقس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬طلبة‭ ‬المدرسة‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬تخدم‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬المدرسية‭ ‬كاستخدامها‭ ‬لغرض‭ ‬الامتحانات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬واستقبال‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬المسرح‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاهتمامات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الطلبة‭.‬

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