عضو بلدي الشمالية: ابتدائية الجسرة للبنين بلا صالة رياضية

عضو بلدي الشمالية: ابتدائية الجسرة للبنين بلا صالة رياضية
التاريخ
9/3/2023 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
أفاد عضو مجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري بأن طلبة مدرسة الجسرة الابتدائية للبنين يعانون من عدم وجود صالة رياضية يمارسون فيها الأنشطة والمهارات البدنية المنوطة بهم في حصص الرياضة.
وقال لـ(أخبار الخليج) إن المدرسة تفتقر إلى هذه الصالة التي بإمكانها أن تحمي الطلبة من سوء الأحوال الجوية الخارجية كارتفاع الحرارة وشدة الرطوبة في فصل الصيف وسقوط الأمطار وتطاير الغبار وشدة البرودة في فصل الشتاء، فضلا عن انتشار الأدخنة المتصاعدة من حرائق المزارع القريبة أو الروائح المنبعثة من محطة الصرف الصحي غير البعيدة عن المدرسة.
وأضاف أنه سبق أن تقدم بمقترح إنشاء صالة رياضية في مدرسة الجسرة الابتدائية للبنين بالإضافة إلى تطوير الملعب الخارجي برقعة الحشائش الصناعية الخضراء والمظلات الواقية من تقلبات الطقس من أجل طلبة المدرسة بيد ان المقترح لم يتحقق على أرض الواقع.
وخلص إلى أن مهمة الصالة الرياضية لا تنحصر في اللياقة البدنية فحسب وإنما تخدم المدرسة في مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسية كاستخدامها لغرض الامتحانات والفعاليات الصحية واستقبال أولياء أمور الطلبة في المحاضرات التثقيفية وتوزيع الكتب المدرسية، فضلا عن تقديم أنشطة المسرح وغيرها من الاهتمامات التربوية والتعليمية التي تصب في خدمة الطلبة. كلمات دالة
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