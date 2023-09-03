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كوريا الشمالية تجري >

9/3/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيول‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنّها‭ ‬أجرت‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬جديدة‭ ‬لهجوم‭ ‬نووي‭ ‬تكتيكي‮»‬‭ ‬برؤوس‭ ‬حربية‭ ‬نووية‭ ‬وهمية‭ ‬ثُبتّت‭ ‬على‭ ‬صاروخَي‭ ‬كروز‭ ‬بعيدي‭ ‬المدى‭ ‬أطلقتهما‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأصفر‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬إنّ‭ ‬المناورة‭ ‬‮«‬لمحاكاة‭ ‬هجوم‭ ‬نووي‭ ‬تكتيكي‭ ‬نُفّذت‭ ‬فجر‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لتحذير‭ ‬الأعداء‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬حرب‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬جاءت‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬والتي‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الحرية‭ ‬أولتشي‮»‬‭.

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬صاروخَي‭ ‬كروز‭ ‬استراتيجيين‭ ‬طويلي‭ ‬المدى‭ ‬يحملان‭ ‬رؤوساً‭ ‬حربية‭ ‬نووية‭ ‬وهمية‭ ‬أطلِقا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭ ‬جنوباً‭.
‬وفي‭ ‬سيول،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬السبت‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬عدداً‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬ساحلها‭ ‬الغربي‭.

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬عدداً‭ ‬غير‭ ‬محدّد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬المجنّحة‭ ‬أطلق‭ ‬السبت‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬04 , 00‭ (‬19 , 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬الجمعة‭) ‬باتجاه‭ ‬البحر‭ ‬الأصفر،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مواصفات‭ ‬الصواريخ‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬يونهاب‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬نفيه‭ ‬لما‭ ‬أعلنته‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬تجربتها‭ ‬الصاروخية،‭ ‬واصفاً‭ ‬إعلانها‭ ‬بـ«المبالغ‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬محللون‭ ‬أنّ‭ ‬مزاعم‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الردع‭. ‬وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إهوا‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬ليف‭-‬إريك‭ ‬إيزلي،‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نظام‭ ‬كيم‭ ‬يائس‭ ‬لردع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ذات‭ ‬القدرات‭ ‬المتزايدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحالف‭ ‬سيول‭ ‬المعزّز‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬يتجاوز‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬منطق‭ ‬الردع،‭ ‬وربّما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشرعية‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعدّ‭ ‬نذير‭ ‬شؤم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكوريّتين‮»‬‭. ‬أما‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الكوري‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬تشو‭ ‬هان‭ ‬بوم،‭ ‬فاعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ترمن‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬قدراتها‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وحلفائها‭. ‬

وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تتحرّك‭ ‬وفقاً‭ ‬لخطتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهي‭ ‬ضرب‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وضرب‭ ‬قواعد‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬الصاروخين‭ ‬الجوّالين‭ ‬البعيدي‭ ‬المدى‭ ‬اللذين‭ ‬أطلقا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬استهدفا‭ ‬نظرياً‭ ‬اليابان‭. ‬وبحسب‭ ‬تشو‭ ‬فإنّ‭ ‬‮«‬النقطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تواجه‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوحدات‭ ‬عمليات‭ ‬نووية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‮»‬‭.

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬آخر،‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬إنّ‭ ‬الزعيم‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬تفقّد‭ ‬‮«‬مصنعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬للذخيرة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬زيارات‭ ‬لمصانع‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.
‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬كيم‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رضاه‮»‬‭ ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المصنع‭ ‬‮«‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‮»‬‭.
‬وعزّزت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬تعاونها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬زار‭ ‬كيم‭ ‬مركزاً‭ ‬للتدريب‭ ‬أوضح‭ ‬فيه‭ ‬خطط‭ ‬بلاده‭ ‬الحربية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬ستشمل‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬متزامنة‭ ‬مكثّفة‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وأجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عدداً‭ ‬قياسياً‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬الأسلحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وفشلت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محاولتها‭ ‬الثانية‭ ‬لوضع‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬للتجسّس‭ ‬في‭ ‬مداره‭. ‬والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬كيم‭ ‬أنّ‭ ‬وضع‭ ‬بلاده‭ ‬كقوة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬عنه‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسلحة‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭. ‬

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