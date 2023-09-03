هجوم روسي بمسيّرات على منشآت لتخزين الوقود قرب رومانيا

كييف‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬بمسيّرات‭ ‬ميناء‭ ‬ريني‭ ‬الأوكراني‭ ‬المطلّ‭ ‬على‭ ‬الدانوب‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬رومانيا‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬نفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ضربة‭ ‬بمجموعة‭ ‬مسيّرات‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬لتخزين‭ ‬الوقود‭ ‬تستخدم‭ ‬لإمداد‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬ريني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬روسية‭ ‬استهدفت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مواقع‭ ‬‮«‬صناعية‭ ‬مدنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدانوب‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭: ‬‮«‬هاجم‭ ‬العدو‭ ‬منشآت‭ ‬صناعية‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدانوب‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أصيب‭ ‬شخصان‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجوم‭ ‬ونقلا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬إسقاط‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مسيّرة‭ ‬استُخدمت‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭. ‬

وذكر‭: ‬‮«‬أطلق‭ ‬المحتلون‭ ‬الروس‭ ‬عدة‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬بواسطة‭ ‬مركبات‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭-‬136‭/‬131‭ (‬الإيرانية‭ ‬الصنع‭) ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬والجنوب‭ ‬الشرقي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬25‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬أُطلقت‭ ‬‮«‬ودمّر‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬22‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

ولقي‭ ‬الهجوم‭ ‬إدانة‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬بوخارست‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الرومانية‭ ‬‮«‬بأعلى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الحزم‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬الأهداف‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬مبرّرة‭ ‬وتتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تسبب‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬للأراضي‭ ‬أو‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬الرومانية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬شددت‭ ‬مولدافيا،‭ ‬وهي‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬أطلسية‭ ‬لكنها‭ ‬تتشارك‭ ‬حدودا‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ورومانيا،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬روسيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬يتعرض‭ ‬للتدمير‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئيسة‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭. ‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬حيث‭ ‬موانئ‭ ‬ومنشآت‭ ‬أساسية‭ ‬للتجارة‭ ‬والتصدير،‭ ‬توترا‭ ‬متزايدا‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬باتفاق‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬بحرية‭ ‬آمنة‭. ‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬باتفاق‭ ‬الحبوب،‭ ‬هددت‭ ‬روسيا‭ ‬باعتبار‭ ‬أي‭ ‬سفينة‭ ‬تبحر‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وإليها‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭ ‬محتملا‭. ‬وباتت‭ ‬كييف‭ ‬تعتمد‭ ‬إجمالا‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬ومرفأ‭ ‬نهري‭ ‬غير‭ ‬عميق‭ ‬ما‭ ‬يحدّ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬الحبوب‭ ‬المصدرة،‭ ‬لكنها‭ ‬لجأت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬ممر‭ ‬بحري‭ ‬جديد‭ ‬رغم‭ ‬التهديد‭ ‬الروسي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬شحن‭ ‬إضافية‭ ‬أبحرت‭ ‬عبر‭ ‬الممر‭. ‬

وأمس،‭ ‬بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬عمل‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭. ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متّصل،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي‭ ‬دميتري‭ ‬ميدفديف‭ ‬تجنيد‭ ‬نحو‭ ‬280‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ميدفديف‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬انضم‭ ‬280‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بموجب‭ ‬عقود‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‮»‬‭.‬