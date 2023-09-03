الاتحاد يضم الحارس المعيوف رسميا

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬رسمياً‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالله‭ ‬المعيوف‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الاستمرار‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭. ‬وكتب‭ ‬المعيوف‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬عقدي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭. ‬أسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬بالفترة‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المعيوف‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬من‭ ‬نهايته،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬طلبه‭. ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬نفسه‭ ‬تفاوض‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمه‭ ‬خلال‭ ‬صيف‭ ‬2023،‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬شروطه‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬مدته‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ليرتدي‭ ‬الحارس‭ ‬قميص‭ ‬‮«‬النمور‮»‬‭ ‬رسميا‭. ‬

وفرض‭ ‬المعيوف‭ ‬نفسه‭ ‬كأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬سعودي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬الإنجازات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بداية‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬معه‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2007،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬الأهلي‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬بين‭ ‬2007‭ ‬و2016،‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬ويبقى‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬المعيوف‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭. ‬وكان‭ ‬المعيوف‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬بتصريحات‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬اعتزل‭ ‬اللعب‭ ‬دولياً‭ ‬ليتراجع‭ ‬عن‭ ‬قراره،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتقبله‭ ‬رونار‭ ‬ليصر‭ ‬على‭ ‬إبعاده‭ ‬عن‭ ‬الأخضر‭. ‬ويتضمن‭ ‬سجل‭ ‬المعيوف‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬6‭ ‬مرات،‭ ‬وكأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودية‭ ‬مرتين،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬مرتين‭. ‬