الاتحاد يضم الحارس المعيوف رسميا
التاريخ
9/3/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، رسمياً تعاقده مع حارس المرمى الدولي عبدالله المعيوف وذلك بعدما قرر عدم الاستمرار مع الهلال. وكتب المعيوف (36 عاماً) عبر موقعه الرسمي إكس (تويتر سابقا): «الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد. أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة». وكان المعيوف قد طلب من الهلال تجديد عقده مدة 3 سنوات قبل موسم من نهايته، ولكنه لم يجد موافقة على طلبه. وفي التوقيت نفسه تفاوض مع الاتحاد من أجل ضمه خلال صيف 2023، ووافق على شروطه بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات، ليرتدي الحارس قميص «النمور» رسميا.
وفرض المعيوف نفسه كأفضل حارس مرمى سعودي خلال السنوات الماضية، بعد الإنجازات والبطولات التي حققها بداية مع الهلال الذي نشأ معه ودافع عن ألوانه بين عامي 2004 و2007، قبل أن ينتقل إلى الأهلي حيث لعب بين 2007 و2016، ليعود إلى «الزعيم» ويبقى في صفوفه حتى هذا الصيف. وعلى الرغم من ذلك لم يشارك المعيوف مع المنتخب السعودي في مونديال قطر العام الماضي، بسبب خلاف بينه وبين مدربه السابق الفرنسي هيرفيه رونار. وكان المعيوف قد خرج بتصريحات أكد فيها أنه اعتزل اللعب دولياً ليتراجع عن قراره، وهو الأمر الذي لم يتقبله رونار ليصر على إبعاده عن الأخضر. ويتضمن سجل المعيوف مع الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي 6 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، والكأس السوبر السعودية مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين.
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