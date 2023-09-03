علي بن خليفة يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

علي بن خليفة يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة
التاريخ
9/3/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعث سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق.
وجاء في البرقية:
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات وذلك بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة على مستوى الفرق التي أقيمت في كستلسجرات بفرنسا، حيث ان هذا الانجاز المهم يعزز مكانة مملكة البحرين وصدارتها في المنافسات الدولية لسباقات القدرة، مشيدا بجهود سموكم في هذا المجال وليضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالبطولات، متمنيا تحقيق المزيد من هذه الانجازات التي تعكس تقدم الرياضة عموما ورياضة سباقات القدرة خصوصاً بمملكة البحرين، بفضل رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربين لكم عن تمنياتنا لسموكم وللفريق الملكي للقدرة دوام التوفيق والنجاح في مختلف المحافل والبطولات القادمة.
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