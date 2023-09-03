علي بن خليفة يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

بعث‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البرقية‭:‬

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬إليكم‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬كستلسجرات‭ ‬بفرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬المهم‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصدارتها‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬سموكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وليضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحافل‭ ‬بالبطولات،‭ ‬متمنيا‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تقدم‭ ‬الرياضة‭ ‬عموما‭ ‬ورياضة‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬معربين‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬تمنياتنا‭ ‬لسموكم‭ ‬وللفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والبطولات‭ ‬القادمة‭.‬