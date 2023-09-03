محمد بن مبارك يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

بعث‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البرقية‭:‬

يسرني‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬لسموكم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬كستلسجرات‭ ‬بفرنسا‭ ‬بمشاركة‭ ‬70‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬سموكم‭ ‬تؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬لرياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬للفريق‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬والمنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

تمنياتي‭ ‬لسموكم‭ ‬وللفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والانجازات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المكانة‭ ‬العالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬