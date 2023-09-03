محمد بن مبارك يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة

محمد بن مبارك يهنئ ناصر بن حمد بإنجاز الفريق الملكي للقدرة
التاريخ
9/3/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعث سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق.
وجاء في البرقية:
يسرني أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق والتي أقيمت في كستلسجرات بفرنسا بمشاركة 70 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم وذلك لمسافة 120 كم.
إن هذا الانجاز الذي يضاف إلى الانجازات المشرفة التي يحققها الفريق بقيادة سموكم تؤكد المكانة المتميزة لرياضة القدرة البحرينية في ظل الدعم والرعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتؤكد المستوى المتقدم للفريق وقدرته على الفوز بالبطولات في مختلف سباقات الخيل والمنافسات الرياضية العالمية.
تمنياتي لسموكم وللفريق الملكي للقدرة بدوام التوفيق، وتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات التي تعزز المكانة العالمية لمملكة البحرين.
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