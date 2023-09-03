صالات الراوي الرياضية تحتفي بإنجاز أحمد الصياد

صالات الراوي الرياضية تحتفي بإنجاز أحمد الصياد
التاريخ
9/3/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
احتفت صالات الراوي الرياضية بإنجاز لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام أحمد الصياد الذي أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة كمال الأجسام 70 كيلوغراما في بطولة غرب آسيا الرابعة لبناء الأجسام والتي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الفترة 18 و 19 من شهر أغسطس الماضي بحضور صاحب صالات الراوي الرياضية السيد حماد منذر الراوي ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أسامة الليث وعدد من لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء صالات الراوي الرياضية ومنتسبيها.
ووسط أجواء احتفالية قدم السيد حماد منذر الراوي صاحب صالات الراوي الرياضية الشكر والامتنان الجزيلين للاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية برئاسة السيد سامي الحداد رئيس مجلس الإدارة على ما يقدمه من دعم كبير لرياضة كمال الأجسام والانجازات التي تحققت خلال عهد رئاسته والتطور الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة وانجاز المنتخب بالبطولة الأخيرة وتحقيق مملكة البحرين اللقب الغرب آسيوي متمنيا كل التوفيق للاتحاد والمنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة لمواصلة رفع راية الوطن عالياً.
وأعرب لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام أحمد الصياد عن جزيل شكره وعميق امتنانه للسيد حماد منذر الراوي على الدعم الكبير الذي يقدمه له والذي أسهم في تحقيقه الإنجاز الاخير واعدا ومعاهدا بمواصلة تحقيق المزيد للمملكة الحبيبة ورفع رايتها دائما، كما ثمن دعم اتحاد كمال الأجسام وعلى رأسه السيد سامي الحداد وجميع منتسبي الاتحاد.
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