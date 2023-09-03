صالات الراوي الرياضية تحتفي بإنجاز أحمد الصياد

احتفت‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بإنجاز‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬أحمد‭ ‬الصياد‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬70‭ ‬كيلوغراما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬18‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬السيد‭ ‬حماد‭ ‬منذر‭ ‬الراوي‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬أسامة‭ ‬الليث‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وأعضاء‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬ومنتسبيها‭.‬

ووسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬حماد‭ ‬منذر‭ ‬الراوي‭ ‬صاحب‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬الجزيلين‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬لرياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬والانجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬رئاسته‭ ‬والتطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وانجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬بالبطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اللقب‭ ‬الغرب‭ ‬آسيوي‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالياً‭.‬

وأعرب‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬أحمد‭ ‬الصياد‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وعميق‭ ‬امتنانه‭ ‬للسيد‭ ‬حماد‭ ‬منذر‭ ‬الراوي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬له‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬الإنجاز‭ ‬الاخير‭ ‬واعدا‭ ‬ومعاهدا‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬للمملكة‭ ‬الحبيبة‭ ‬ورفع‭ ‬رايتها‭ ‬دائما،‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬دعم‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭.‬