الاتفاق يتعاقد مع الهولندي فينالدوم
التاريخ
9/3/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم قادماً من باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم. ونشر الاتفاق عبر موقعه «إكس» (تويتر سابقا) فيديو مصور لفينالدوم (32 عاماً) الذي وقّع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، وارفقه بعبارة «حيا الله من جانا، فينالدوم معانا». من ناحيته قال سان جرمان «انضم الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم إلى الاتفاق السعودي بعقد نهائي. يتمنى النادي لجورجينيو كل التوفيق في بقية مسيرته». وجاء تعاقد الاتفاق مع فينالدوم، بناءً على طلب من مدرب الاتفاق الحالي الانكليزي ولاعب خط الوسط السابق لليفربول ستيفن جيرارد الذي أراده للعب بجوار زميله السابق في «الريدز» جوردان هندرسون المنتقل بدوره هذا الموسم إلى الدوري السعودي.
MENAFN03092023000055011008ID1107001573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.