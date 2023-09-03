الاتفاق يتعاقد مع الهولندي فينالدوم

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ونشر‭ ‬الاتفاق‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬فيديو‭ ‬مصور‭ ‬لفينالدوم‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬وقّع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬وارفقه‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬حيا‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬جانا،‭ ‬فينالدوم‭ ‬معانا‮»‬‭. ‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬قال‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬‮«‬انضم‭ ‬الهولندي‭ ‬الدولي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بعقد‭ ‬نهائي‭. ‬يتمنى‭ ‬النادي‭ ‬لجورجينيو‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬مسيرته‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬تعاقد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬فينالدوم،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الحالي‭ ‬الانكليزي‭ ‬ولاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬لليفربول‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬الذي‭ ‬أراده‭ ‬للعب‭ ‬بجوار‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬‮«‬الريدز‮»‬‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬المنتقل‭ ‬بدوره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬