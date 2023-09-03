فلاشينغ ميدوز.. ألكاراز إلى ثمن النهائي

فلاشينغ ميدوز.. ألكاراز إلى ثمن النهائي
التاريخ
9/3/2023 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ثمن النهائي إثر تغلبه على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و4-6 و6-3 يوم السبت.
وضرب ألكاراز بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال البريطاني في الشوطين الأول والثالث وتقدم 3-0 حتى أنهاها في صالحه 6-2.
واستعاد إيفانز توازنه في المجموعة الثانية ونجح في كسر ارسال الإسباني في الشوط الثاني وتقدم 2-0، لكن الماتادور الواعد (20 عاما) رد التحية مباشرة مقلصا الفارق إلى 1-2 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في المجموعة وتحديدا في الشوط الخامس فتقدم 3-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3.
وفرض التعادل نفسه في الاشواط الستة الاولى من المجموعة الثالثة قبل ان يتمكن إيفانز من كسر ألكاراز في الشوط السابع والتقدم 4-3 ثم 6-3 قبل أن ينهيها في صالحه 6-4. وهي المجموعة الاولى التي يخسرها ألكاراز في البطولة هذا العام. ونجح ألكاراز في كسر إرسال إيفانز في الشوط السادس من المجموعة الرابعة فتقدم 4-2 إلى أن أنهاها في صالحه 6-3. ويأمل ألكاراز أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ عام 2008 عندما فاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس تواليا.
عبور مدفيديف وروبليف وسينر
ويلتقي ألكاراز الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع نهاية البطولة في الدور المقبل الإيطالي ماتيو أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما والمصنف 61 عالميا والفائز على البريطاني الآخر كامرون نوري السادس عشر 6-3 و6-4 و6-3. وتأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ذاته بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايس (32) 6-2 و6-2 و7-6 (8-6). بدوره، تابع مواطنه أندري روبليف، المصنف ثامناً عالمياً، مسيرته بنجاح بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش (73) بنتيجة 3-6 و6-3 و6-1 و7-5.
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