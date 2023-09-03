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فلاشينغ ميدوز.. ألكاراز إلى ثمن النهائي

9/3/2023 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬بنجاح‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ببلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬دانيال‭ ‬إيفانز‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وضرب‭ ‬ألكاراز‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬وتقدم‭ ‬3‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬أنهاها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬2‭.‬

واستعاد‭ ‬إيفانز‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدم‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬الماتادور‭ ‬الواعد‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬مباشرة‭ ‬مقلصا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬1‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفعلها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬فتقدم‭ ‬3‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهيها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6-3‭.‬

وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الاشواط‭ ‬الستة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬إيفانز‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬والتقدم‭ ‬4‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهيها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6-4‭. ‬وهي‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يخسرها‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ونجح‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬إيفانز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فتقدم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنهاها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6-3‭. ‬ويأمل‭ ‬ألكاراز‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬الأسطورة‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬باللقب‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭.‬

عبور‭ ‬مدفيديف‭ ‬وروبليف‭ ‬وسينر

ويلتقي‭ ‬ألكاراز‭ ‬الذي‭ ‬سيخسر‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لصالح‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬والمصنف‭ ‬61‭ ‬عالميا‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر‭ ‬كامرون‭ ‬نوري‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭. ‬وتأهل‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سيباستيان‭ ‬بايس‭ (‬32‭) ‬6-2‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭). ‬بدوره،‭ ‬تابع‭ ‬مواطنه‭ ‬أندري‭ ‬روبليف،‭ ‬المصنف‭ ‬ثامناً‭ ‬عالمياً،‭ ‬مسيرته‭ ‬بنجاح‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬ريندركنيش‭ (‬73‭) ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

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