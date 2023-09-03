فيرستابن يحطم رقما قياسيا
التاريخ
9/3/2023 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حطم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز المتتالي بسباقات سيارات فورمولا-1، حيث توج بالسباق العاشر على التوالي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى يوم أمس. وحطم السائق الهولندي الرقم القياسي، بعدما عادل رقم الألماني سيبستيان فيتيل بتتويجه بتسعة انتصارات متتالية في سباق جائزة هولندا الكبرى الأسبوع الماضي. وبدأ فيرستابن السباق في المركز الثاني بمضمار مونزا، ولكنه احتاج إلى العمل بكد ليتخطى الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، ولكن في النهاية انتزع الصدارة في اللفة الـ15. وهيمن فريق ريد بول على الموسم، حيث فاز فيرستابن بـ12 سباقا من أصل 14 سباقا ليتصدر فئة السائقين، فيما فاز زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز بالسباقين الآخرين.
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