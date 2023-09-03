فيرستابن يحطم رقما قياسيا

حطم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬المتتالي‭ ‬بسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭-‬1،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بالسباق‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬وحطم‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي،‭ ‬بعدما‭ ‬عادل‭ ‬رقم‭ ‬الألماني‭ ‬سيبستيان‭ ‬فيتيل‭ ‬بتتويجه‭ ‬بتسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وبدأ‭ ‬فيرستابن‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمضمار‭ ‬مونزا،‭ ‬ولكنه‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بكد‭ ‬ليتخطى‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬سائق‭ ‬فيراري،‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬انتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الـ15‭. ‬وهيمن‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬فيرستابن‭ ‬بـ12‭ ‬سباقا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭ ‬سباقا‭ ‬ليتصدر‭ ‬فئة‭ ‬السائقين،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬زميله‭ ‬بالفريق‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرجيو‭ ‬بيريز‭ ‬بالسباقين‭ ‬الآخرين‭.‬



