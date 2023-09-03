‎ برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بمرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬و«رادو‭ ‬بتري‭ ‬رومانا‮»‬‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

‎ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتدشين‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بتعاون‭ ‬ثلاثي‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬لتنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

‎ وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تكتسب‭ ‬شعبية‭ ‬وأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬لتوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لعشاق‭ ‬اللعبة‭ ‬لمتابعة‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

‎ وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬وتضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬بالصورة‭ ‬اللائقة‭ ‬والمشرفة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الحدث‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬ثم‭ ‬كلمة‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وأخيرا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تعويذة‭ ‬البطولة‭.‬















