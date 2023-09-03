برعاية سمو الشيخ خالد بن حمدتدشين استضافة البحرين رسميا الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة
التاريخ
9/3/2023 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم أمس الأحد 3 سبتمبر 2023 بمرفأ البحرين المالي حفل تدشين استضافة مملكة البحرين الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل لأول مرة على أرض المملكة.
حضر الحفل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المنظمة والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية و«رادو بتري رومانا» عضو الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3 وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بتدشين استضافة مملكة البحرين الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة بتعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الدولية التي تعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.
وأضاف سموه: «تواصل مملكة البحرين تنظيم الأحداث الرياضية الجديدة من بينها الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة التي تكتسب شعبية وأهمية كبيرة على المستوى العالمي لتوفر فرصة مثالية لعشاق اللعبة لمتابعة نجوم كرة السلة العالمية».
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أهمية توفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة الحدث العالمي وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأجهزة الإعلامية بمختلف فئاتها لإبراز الحدث بالصورة اللائقة والمشرفة، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية على تقديم كافة الدعم والمساندة لإنجاح الحدث.
وقد بدأ الحفل بكلمة لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، وأعقب ذلك عرض فيديو من الاتحاد الدولي عن منافسات الجولة العالمية ثم كلمة ممثل الاتحاد الدولي وأخيرا الكشف عن تعويذة البطولة.
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