لجنة التسويق باتحاد السلة تعقد اجتماعها الأول

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لها،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬اضرابوه،‭ ‬وبحضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬اضرابوه‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الفعالة‭ ‬لتسيير‭ ‬شؤون‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التسويقية‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬كافة،ومهنئًا‭ ‬إياهم‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬أوليت‭ ‬لهم،‭ ‬ومشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭.‬

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‬وناقش‭ ‬المجتمعون‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬متعلقة‭ ‬بجوانب‭ ‬التسويق‭ ‬عبر‭ ‬استعراض‭ ‬سبل‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬تسويقية‭ ‬لفعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬ترويجها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المثالي‭. ‬وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬حسين‭ ‬اضرابوه‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآتية‭ ‬أسماؤهم‭: ‬محمود‭ ‬عطية‭ ‬الله،‭ ‬محمد‭ ‬شاجي،‭ ‬خليل‭ ‬قاهري‭ ‬وحسين‭ ‬مدن‭.‬



