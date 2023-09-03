لجنة التسويق باتحاد السلة تعقد اجتماعها الأول

لجنة التسويق باتحاد السلة تعقد اجتماعها الأول
التاريخ
9/3/2023 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة التسويق بالاتحاد البحريني لكرة السلة الاجتماع الأول لها، أمس بمقر الاتحاد برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التسويق السيد حسين اضرابوه، وبحضور أمين السر العام السيد أحمد يوسف.
في بداية الاجتماع، رحب اضرابوه بأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى ثقة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأعضاء اللجنة للعمل على التطوير والارتقاء بمنظومة العمل، من خلال وضع البرامج والخطط الفعالة لتسيير شؤون الاتحاد من الناحية التسويقية في أنشطة الاتحاد كافة،ومهنئًا إياهم بالثقة التي أوليت لهم، ومشيدًا بما يملكونه من خبرات في مجال التسويق.
وناقش المجتمعون موضوعات مختلفة متعلقة بجوانب التسويق عبر استعراض سبل وضع خطط تسويقية لفعاليات وأنشطة الاتحاد بما يضمن ترويجها على النحو المثالي. وتتكون لجنة التسويق التي يترأسها حسين اضرابوه من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: محمود عطية الله، محمد شاجي، خليل قاهري وحسين مدن.
MENAFN03092023000055011008ID1107001569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.