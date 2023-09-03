إنتر يعتلي قمة الدوري الإيطالي برباعية في فيورنتينا

إنتر يعتلي قمة الدوري الإيطالي برباعية في فيورنتينا
التاريخ
9/3/2023 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - د ب أ: واصل إنتر ميلان انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، واعتلى صدارة جدول ترتيب المسابقة. وحقق إنتر انتصارا كبيرا 4 / صفر على ضيفه فيورنتينا، في المرحلة الثالثة لمسابقة الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضا فوز تورينو 1 / صفر على ضيفه جنوه.
وافتتح الفرنسي ماركوس تورام التسجيل لإنتر في الدقيقة 23، فيما أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الأفاعي) في الدقيقة 53. وأضاف التركي هاكن كالهانجولو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 58، قبل أن يعود مارتينيز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73.
ورفع إنتر، الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليتربع على الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، المتساوي معه في نفس الرصيد.
ويمتلك إنتر أقوى خط هجوم في البطولة هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف، بالتساوي مع ميلان، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظا على نظافة شباكه في المسابقة حتى الآن. في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 4 نقاط في المركز الثامن.
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