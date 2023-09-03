إنتر يعتلي قمة الدوري الإيطالي برباعية في فيورنتينا

روما‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬واصل‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬واعتلى‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭. ‬وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬4‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬تورينو‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬جنوه‭.‬

وافتتح‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬التسجيل‭ ‬لإنتر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬23،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للفريق‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭(‬الأفاعي‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭. ‬وأضاف‭ ‬التركي‭ ‬هاكن‭ ‬كالهانجولو‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لإنتر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬مارتينيز‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭.‬

ورفع‭ ‬إنتر،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ليتربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭.‬

ويمتلك‭ ‬إنتر‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتسجيله‭ ‬8‭ ‬أهداف،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬ميلان،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

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