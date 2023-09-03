Monday, 04 September 2023 09:44 GMT

إنتر يعتلي قمة الدوري الإيطالي برباعية في فيورنتينا

9/3/2023 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬واصل‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬واعتلى‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭. ‬وحقق‭ ‬إنتر‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬4‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوز‭ ‬تورينو‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬جنوه‭.‬

وافتتح‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬التسجيل‭ ‬لإنتر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬23،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للفريق‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭(‬الأفاعي‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭. ‬وأضاف‭ ‬التركي‭ ‬هاكن‭ ‬كالهانجولو‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لإنتر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬مارتينيز‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭.‬

ورفع‭ ‬إنتر،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ليتربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭.‬

ويمتلك‭ ‬إنتر‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتسجيله‭ ‬8‭ ‬أهداف،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬ميلان،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

‭ ‬



MENAFN03092023000055011008ID1107001568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث