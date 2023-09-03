لندن‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬انتزع‭ ‬أرسنال‭ ‬فوزاً‭ ‬قاتلاً‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬ليفربول‭ ‬فوزاً‭ ‬لافتاً‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬مني‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬صفر-2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ليبقى‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬فشل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬فائزاً‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبار‭ ‬ليسقط‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬سيطر‭ ‬الحذر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخبين‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬ولم‭ ‬تشهد‭ ‬اثارة‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬والوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭. ‬كان‭ ‬أرسنال‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬فرصاً‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬حارس‭ ‬يونايتد‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭.‬

واستغل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬ومرر‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬اريكسن‭ ‬تمريرة‭ ‬بينية‭ ‬رائعة‭ ‬باتجاه‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬الذي‭ ‬تخلص‭ ‬من‭ ‬مدافعين‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬لمسها‭ ‬الحارس‭ ‬ارون‭ ‬رامسديل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يمنع‭ ‬دخولها‭ ‬بمساعدة‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬27‭). ‬لم‭ ‬ينعم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بتقدمه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ثانية‭ ‬لأن‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬باتجاه‭ ‬قائده‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬ليتابعها‭ ‬الأخير‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭.‬

تحسن‭ ‬أداء‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬أرسنال‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لدى‭ ‬توغّل‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬إيه‭ ‬آر‭) ‬قررت‭ ‬إلغاءها‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مخالفة‭. ‬بعدها‭ ‬ارتقى‭ ‬مستوى‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لانتزاع‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬ونجح‭ ‬البديل‭ ‬الارجنتيني‭ ‬اليخاندرو‭ ‬غارنتشو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬مشتركة‭ ‬رائعة‭ ‬لكن‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬الغته‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ .(‬88‭) ‬

وبينما‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬تسير‭ ‬نحو‭ ‬التعادل،‭ ‬نجح‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬تخطت‭ ‬المئة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬تردد‭ ‬دفاع‭ ‬مانشستر‭ ‬ليصوب‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وتهادت‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬90+6‭).‬ورمى‭ ‬مانشستر‭ ‬بكل‭ ‬ثقله‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬أرسنال‭ ‬استغل‭ ‬المساحات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬ليضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬الذي‭ ‬انفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬وتخطى‭ ‬مدافعاً‭ ‬بحركة‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬90+11‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬انفيلد،‭ ‬خاض‭ ‬ليفربول‭ ‬افضل‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليخرج‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭. ‬ورفع‭ ‬ليفربول‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬بسجل‭ ‬مثالي‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لليفربول‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬تشلسي‭. ‬وخاض‭ ‬ليفربول‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قلبي‭ ‬دفاعه‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬والفرنسي‭ ‬ابراهيما‭ ‬كوناتي،‭ ‬الاول‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭ ‬اثر‭ ‬طرده‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬والثاني‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭ ‬فلعب‭ ‬بدلاً‭ ‬منهما‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬ماتيب‭ ‬وجو‭ ‬غوميز‭.‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬سجل‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬نزوله‭ ‬احتياطيا‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬فوزا‭ ‬دراماتيكيا‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬شارك‭ ‬المهاجم‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬اساسيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬غاكبو‭. ‬كانت‭ ‬انطلاقة‭ ‬ليفربول‭ ‬صاعقة‭ ‬فبعد‭ ‬ان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬اثر‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التشيت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدافع‭ ‬الاسباني‭ ‬باو‭ ‬توريس،‭ ‬وصلت‭ ‬فيها‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬المجري‭ ‬دومينيك‭ ‬سوبوسولاي‭ ‬فأطلقها‭ ‬بيسراه‭ ‬قوية‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬دقائق‭. ‬وواصل‭ ‬ليفربول‭ ‬افضليته‭ ‬المطلقة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬اضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬نونييس‭ ‬كرة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬وارتطمت‭ ‬بساق‭ ‬البولندي‭ ‬باتي‭ ‬كاش‭ ‬وعادت‭ ‬الى‭ ‬الشباك‭ (‬22‭). ‬وكاد‭ ‬نونييس‭ ‬يضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لكن‭ ‬العارضة‭ ‬حرمته‭ ‬اواخر‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حسم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬النتيجة‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريقه‭ ‬عندما‭ ‬انسل‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬المدافعين‭ ‬عند‭ ‬القائم‭ ‬البعيد‭ ‬وغمز‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬55‭).‬وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬رفض‭ ‬عرضا‭ ‬بقيمة‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬نحو‭ ‬190‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لضم‭ ‬صلاح‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الاوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬اقفل‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحا‭ ‬امام‭ ‬الاندية‭ ‬السعودية‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭.‬